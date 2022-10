Gran Galà del Calcio AIC 2021-2022: tutti i premi e Top11

Si è tenuta ieri sera la premiazione dei migliori della scorsa stagione. In quel di Milano a fare la parte del leone è ovviamente il Milan campione d’Italia in carica, premiato come squadra dell’anno e con tanti dei suoi tesserati a rivevere un riconoscimento. A votare una platea composita di colleghi, allenatori e giornalisti.

Il primo riconoscimento assegnato, quello per il gol più bello della stagione, è andato a Theo Hernandez: il terzino sinistro francese, il 15 maggio, evitò sette avversari atalantini per poi rilasciare un diagonale che si infilò nell’angolo lontano. Un gol alla Weah, o quasi, ma ben più importante poiché consegnò il 75% di scudetto ai suoi.

Come miglior giovane della Serie B è stato scelto Federico Gatti. Ora alla Juventus, il difensore centrale classe 1998 si è imposto a Frosinone con un torneo fatto di ottime prestazioni, ben 5 gol e 3 assist.

Il miglior arbitro èstato Daniele Orsato. Eccellente in Europa e spesso contestato in Italia, il fischietto veneto ha quasi 47 anni e la sua carriera è ormai agli sgoccioli; chissà che in Qatar non ottenga di arbitrare la partita delle partite.

Il Milan è tornato poi protagonista dell’evento con l’elezione di Stefano Pioli a miglior allenatore della stagione scorsa.

Premiato da Roberto Mancini, il tecnico parmense ha ottenuto il riconoscimento per il miracolo iniziato nel 2020 e culminato a maggio con il 19° titolo, un miracolo impensabile considerando la furia dei tifosi al suo arrivo a Milano tre anni fa per rimpiazzare il “maestro” Marco Giampaolo e, soprattutto, la situazione pietosa della squadra e della società. Finora ha azzeccato ogni scelta e chissà cosa gli riserverà il futuro.

Paolo Maldini ha ritirato il premio ottenuto dai rossoneri quali miglior società dell’anno e Mike Maignan quello di miglior portiere.

La formazione ideale, composta dai migliori giocatori per ruolo e schierata con il 4-3-3, è, infine, la seguente: al centro il milanista Fikayo Tomori insieme a Gleison Bremer, ora alla Juventus, ma l’anno scorso al Torino, a destra il napoletano Di Lorenzo e a sinistra Theo Hernandez.

Il trio di centrocampo è formato, invece, dagli interisti Niccolò Barella e Marcelo Brozovic e dal laziale Sergej Milinkovic-Savic.

In avanti, infine, Dusan Vlahovic, che si è diviso tra Fiorentina e Juventus, il laziale Ciro Immobile e il rossonero Rafael Leao, che si aggiudica anche il premio quale calciatore dell’anno. Questo è quanto, arrivederci al prossimo Gran Galà.