Golden Boy 2020: ecco i 100 finalisti

È ufficialmente iniziata la 18ª edizione del Golden Boy 2020; premio istituito da Tuttosport, nell’ormai lontano 2003, che viene assegnato al miglior under 21 in circolazione, in questa edizione verranno presi in considerazione i calciatori nati dopo il 1° gennaio 2000. Dopo la vittoria dello scorso anno di João Felix anche quest’anno si è alla ricerca dell’enfant prodige.

Ieri è stato pubblicato il listone dei 100 che, a ogni metà del mese successivo, verrà ridotta di 20 unità fino ad arrivare al 15 ottobre con gli ultimi 20 in lizza. A votare saranno 40 giornalisti delle migliori testate giornalistiche europee, più i Direttori dei tre quotidiani sportivi italiani (Tuttosport, Corriere dello Sport e La Gazzetta dello Sport) e i Direttori delle principali tv della nostra penisola (Sky, Mediaset, Rai, LA7 e DAZN).

Il regolamento prevede che ogni giurato abbia a disposizione 5 voti: il primo giocatore che indicherà nella sua scheda riceverà 10 punti, il secondo 7 punti, il terzo 5 punti, il quarto 3 punti e il quinto 1 punto. Il vincitore scaturirà dalla somma dei voti dei singoli giurati.

Nella lista dei 100 sono presenti anche 13 calciatori che militano in Serie A: Lucien Agoumé e Sebastiano Esposito per l’Inter; Mamadou Kaly Sene, Alejandro Josè Marques, Jean-Claude Ntenda, Mathias Soulé per la Juventus; Dejan Kulusevski per il Parma; Daniel Maldini per il Milan; Alessio Riccardi per la Roma; Sandro Tonali per il Brescia; Amad Traoré per l’Atalanta; Hamed Junior Traoré per il Sassuolo; Dusan Vlahovic per la Fiorentina. I favori del pronostico, però, sono tutti per il bomber norvegese, del Borussia Dortmund, Erling Håland capace fin qui di mettere a segno 15 reti in 14 presenze con la maglia dei giallo neri da gennaio.

Ecco la lista completa dei 100 calciatori in corsa per il premio Golden Boy 2020:

Maximilian James AARONS, NORWICH CITY

Ortega ABEL RUIZ, SPORTING BRAGA

Karim-David ADEYEMI, RED BULL SALISBURGO

Yacine ADLI, BORDEAUX

Lucien Jefferson AGOUMÉ, INTER

Marley AKÉ, OLYMPIQUE MARSIGLIA

Faustino Adebola Rasheed ANJORIN, CHELSEA

Ethan Kwame Colm Raymond AMPADU, RB LIPSIA

Adilson Abreu de Almeida ANGEL GOMES, MANCHESTER UNITED

Adil AOUCHICHE, PARIS SAINT-GERMAIN

Benoît Mukinayi BADIASHILE, AS MONACO

Mitchel BAKKER, PARIS SAINT-GERMAIN

Myron BOADU, AZ ALKMAAR

Eduardo CAMAVINGA, RENNES

Rayan Mathis CHERKI, OLYMPIQUE LIONE

Facundo COLIDIO, SINT-TRUIDEN

David COLINA, HAJDUK

Trae Bailey COYLE, ARSENAL

Leon DAJAKU, BAYERN

Jonathan Christian DAVID, GENT

Alphonso Boyle DAVIES, BAYERN

Karamoko Kader DEMBÉLÉ, CELTIC

Sergiño Gianni DEST, AJAX

Tiago Emanuel Embaló DJALÓ, LILLA

Sebastiano ESPOSITO, INTER

Daniel Soares FÁBIO SILVA, PORTO

Anssumane Vieira FATI, BARCELLONA

Philip Walter FODEN, MANCHESTER CITY

Lyle Brent FOSTER, CERCLE BRUGES

Eric Martret GARCÍA, MANCHESTER CITY

James David GARNER, MANCHESTER UNITED

Zeljko GAVRIC, STELLA ROSSA

Lutsharel GEERTRUIDA, FEYENOORD

Willem Davnis Louis Didier GEUBBELS, AS MONACO

Morgan Anthony GIBBS-WHITE, WOLVERHAMPTON

Bryan Salvatierra GIL, LEGANÉS

Billy Clifford GILMOUR, CHELSEA

Claudio GOMES, PSV EINDHOVEN

Matias GONÇALO RAMOS, BENFICA

Lorenzo José Montesdeoca GONZÁLEZ, SAN GALLO

Amine Ferid GOUIRI, OLYMPIQUE LIONE

Ryan Jiro GRAVENBERCH, AJAX

Mason Will John GREENWOOD, MANCHESTER UNITED

Erling Braut HÅLAND, BORUSSIA DORTMUND

Callum James HUDSON-ODOI, CHELSEA

Mohamed Amine IHATTAREN, PSV EINDHOVEN

Curtis Julian JONES, LIVERPOOL

Ozan Muhammed KABAK, SCHALKE 04

Mamadou KALY SÈNE, JUVENTUS

Takefusha KUBO, MAIORCA

Mohammed KUDUS, NORDSJÆLLAND

Dejan KULUSEVSKI, PARMA

Diego Leyva LAINEZ, BETIS

Yasser LAROUCI, LIVERPOOL

Kang-in LEE, VALENCIA

Daniel MALDINI, MILAN

Felix Khonde MAMBIMBI

Antonio MARIN, DINAMO ZAGABRIA

Svetozar MARKOVIC, LARISA

Alejandro José Méndez MARQUÉS, JUVENTUS

Gabriel Teodoro Silva MARTINELLI, ARSENAL

Loïc MBE SOH, PARIS SAINT-GERMAIN

Juan González MIRANDA, SCHALKE 04

Patricio NEHUÉN PÉREZ, FAMALICÃO

Jean-Claude Junior Wa Dimbonda NTENDA, JUVENTUS

Michael Oluwadurotimi OBAFEMI, SOUTHAMPTON

Paulo Henrique Sampaio Filho PAULINHO, BAYER LEVERKUSEN

Strahinja PAVLOVIC, PARTIZAN BELGRADO

Lomba PEDRO NETO, WOLVERHAMPTON

Eduardo Filipe Vieira Coimbra Simões QUARESMA, SPORTING LISBONA

Euclides Soares RAFAEL CAMACHO, SPORTING LISBONA

Jesus Carvalho REINIER, REAL MADRID

Giovanni Alejandro REYNA, BORUSSIA DORTMUND

Alessio RICCARDI, ROMA

Silva de Goes RODRYGO, REAL MADRID

Miguel Silva ROMÁRIO BARÓ, PORTO

Ionut-Casian RUS, CFR CLUJ

Thomas SABITZER, LASK

Bukayo SAKA, ARSENAL

William Alain André Gabriel SALIBA, SAINT-ÉTIENNE

Jason Malik SANCHO, BORUSSIA DORTMUND

Kouassi Ryan SESSÈGNON, TOTTENHAM HOTSPUR

Martín SERGIO GÓMEZ, BORUSSIA DORTMUND

Oliver William SKIPP, TOTTENHAM HOTSPUR

Mathías Malvano SOULÉ, JUVENTUS

Yukinari SUGAWARA, AZ ALKMAAR

Dominik SZOBOSZLAI, RED BULL SALISBURGO

Tomás Franco TAVARES, BENFICA

Mateus Cardoso Lemos Martins TETÊ, SHAKHTAR DONETSK

Manuel Lutindo TIAGO LOPES, PORTO

Sandro TONALI, BRESCIA

Ferrán Garcia TORRES, VALENCIA

Amad Diallo TRAORÉ, ATALANTA

Hamed Junior TRAORÉ, SASSUOLO

Lassina Chamste Soudine Franck TRAORÉ, AJAX

Heorhiy TSITAISHVILI, DYNAMO KIEV

Sepp VAN DEN BERG, LIVERPOOL

Yari VERSCHAEREN, ANDERLECHT

José Paixão de Oliveira VINÍCIUS JÚNIOR, REAL MADRID

Dusan VLAHOVIC, FIORENTINA

