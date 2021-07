Gold Cup 2021: calendario, squadre, date, orari, canali TV e Diretta Streaming

Si parte il 10 Luglio con la fase a gironi che aprirà le danze del torneo per le squadre iscritte alla CONCAF. Stati Uniti e Messico sono a caccia della vittoria, ma occhio al Canada e alla Costa Rica.

In un’estate che ha visto disputarsi, contemporaneamente, l’Europeo e la Copa America, non poteva esimersi dall’essere protagonista anche la maggiore competizione della CONCAF, ovvero la Gold Cup 2021, arrivata alla 26ma edizione della propria gloriosa storia.

4 gruppi, ognuno composto da quattro squadre che, attualmente, vedono alcuni posti “vuoti” a causa delle assegnazioni che avverranno subito dopo la fine dei play off, ma che già adesso vedono alcune squadre di grande interesse che possono puntare alla vetta finale.

Da quando, nel 1991, si è deciso di utilizzare l’attuale format, la Gold Cup è stata una discussione che coinvolgeva solo due rappresentative capaci di vincere tutte le edizioni, meno che una, ovvero Messico e Stati Uniti.

Anche quest’anno il Messico (disposto nel Gruppo A) e gli USA (protagonisti nel Gruppo B) saranno le squadre da battere e il titolo potrebbe tornare ad essere abbracciato da una di queste due selezioni.

Gli Stati Uniti, come al solito, puntano sul fattore casa essendo paese ospitante, ma soprattutto puntano su giocatori di grande qualità e interesse tra i quali, però, non spiccano i nomi dei talenti più cristallini che giocano in Europa come Pulisic o McKennie.

Gli USA, infatti, hanno scelto di convocare una Nazionale di soli giocatori della MLS e tra tutti l’attenzione ricade sull’attaccante Zardes e sul difensore Zimmerman.

Il Messico, invece, non lesina nel chiamare tutto il suo arsenale tra i quali spicca, ovviamente, il nome del napoletano Lozano, oltre che Herrera, Hector Moreno, Dos Santos e tantissimi altri.

I messicani sono la squadra da battere, ma ecco alcune possibili sorprese.

Il Gruppo C vedrà come protagonista la Costa Rica, che può contare su giocatori come Joel Campbell, favorita per il primato del suo girone che può essere scalfino solo dalla Giamaica di Leon Bailly.

Nel gruppo degli Stati Uniti, particolare attenzione può essere riservata al Canada, unica squadra dal 91 a oggi a strappare una vittoria al duo “invincibile”, con Junior Hoillet e, soprattutto, il fuoriclasse Alphonso Davies che potrebbe regalare soddisfazioni alla sua rappresentativa.

Dal 10 luglio si parte, chi vincerà la Gold Cup?

Gruppo A: Convocati di Messico, El Salvador, Curacao e “da decidere”

MESSICO:

Portieri – Alfredo Talavera, Rodolfo Cota, Jonathan Orozco

Difensori – Nestor Araujo, Carlos Salcedo, Edson Alvarez, Osvaldo Rodriguez, Kevin Alvarez, Hector Moreno, Gilberto Sepulveda, Luis Rodriguez

Centrocampisti – Jonathan Dos Santos, Orbelin Pineda, Alan Cervantes, Erick Gutierrez, Hector Herrera, Jesus Gallardo

Attaccanti – Erick Sanchez, Alan Pulido, Rogelio Funes Mori, Jesus Corona, Efrain Alvare, Hirving Lozano

EL SALVADOR:

Portieri – Mario Gonzalez, Oscar Pleitez, Kevin Carabantes

Difensori – Josè Villalobos, Roberto Dominguez, Eriq Zavaleta, Ronald Gomez, Alexander Larin, Alexis Montes, Bryan Tamacas

Centrocampisti – Narciso Orellana, Darwin Ceren, Walmer Martinez, Amando Moreno, Juan Portillo, Marvin Monterroza, Alexander Roland, Jairo Henriquez, Isaac Portillo, Gerson Mayen

Attaccanti – Joshua Perez, Joaquin Rivas, David Rugamas.

CURACAO:

Portieri – Eloy Room, Tyrick Bodak, Zeus De La Paz

Difensori – Cuco Martina, Jurien Gaari, Darryl Lachman, Suently Alberto, Roshon Van Eijma

Centrocampo – Kevin Felida, Juninho Bacuna, Vurnon Anita, Leandro Bacuna, Shanon Carmelia, Michael Maria, Brandley Kuwas, Nigel Thomas, Ayrton Statie

Attacco – Rangelo Janga, Gevaro Nepomuceno, Kenji Gorrè, Gervane Kastaneer, Jarchino Antonia

LA QUARTA SQUADRA VERRA’ STABILITA DAI PLAY OFF

Gruppo A: calendario e orari

El Salvador vs Curacao – Sabato 10 Luglio ore 23:00 italiane (Toyota Stadium)

Messico vs “da definire” – Domenica 11 Luglio ore 4:00 ita (AT&T Stadium)

“da definire” vs El Salvador – Giovedì 15 Luglio ore 1:30 ita (Toyota Stadium)

Curacao vs Messico – Giovedì 15 Luglio ore 3:30 ita (Cotton Bowl Stadium)

Messico vs El Salvador – Lunedì 19 Luglio ore 4:00 ita (Cotton Bowl Stadium)

“da definire” vs Curacao – Lunedì 19 Luglio ore 4:00 ita (Toyota Stadium)

Gruppo B: Convocati di Stati Uniti, Canada, Martinica e “da definire”

STATI UNITI:

Portieri – Matt Turner, Sean Johnson, Brad Guzan

Difensori – Reggie Cannon, Sam Vines, Donovan Pines, Walker Zimmerman, Miles Robinson, James Sands, Shaq Moore, George Bello

Centrocampisti – Gianluca Busio, Cristian Roldan, Jackson Yueill, Sebastian Lletget, Eryk Williamson, Kellyn Acosta

Attaccanti – Paul Arriola, Nicholas Gioacchini, Gyasi Zardes, Daryl Dike, Matthew Hoppe, Jonathan Lewis.

CANADA:

Portieri – Dayne St.Clair, Maxime Crepeau, Jayson Leutwiler

Difensori – Alistair Johnston, Pasher Tyler, Kamal Miller, Steven Vitoria, Scott Kennedy, Mark Anthony Kaye, Doneil Henry, Richie Laryea

Centrocampisti – Samuel Piette, Stephen Eustaquio, Liam Fraser, Alphonso Davies, Harrison Paton, Jonathan Osorio

Attaccanti – Lucas Cavallini, Junior Hoilett, Theodor Corbeanu, Tajon Buchanan, Cyle Larin, Ayo Akinola.

MARTINICA:

Portieri – Loic Chauvet, Arnaud Huyghues Des Etages, Meslien Gilles

Difensori – Michalet Junior, Dondon Gerald, Jean Sylvain Babin, Yann Thimon, Yordan Thimon, Samuel Camille, Sebastien Cretinoir

Centrocampisti – Tresident Isaac, Karl Vitulin, Norman Grelet, Burner Patrick, Daniel Herelle, Stephane Abaul, Romario Barthelery

Attaccanti – Gregory Pastel, Reuperne Enrick, Kevin Fortune, Emmanuel Riviere, Johnny Marajo, Christof Jougon.

LA QUARTA SQUADRA VERRA’ DECISA DAI PLAY OFF

Gruppo B: Calendario e orari

Canada vs Martinica – Lunedì 12 Luglio ore 00:30 ita (Children’s Mercy Park)

Stati Uniti vs “da definire” – Lunedì 12 Luglio ore 2:30 ita (Children’s Mercy Park)

“da definire” vs Canada – Venerdì 16 Luglio ore 1:30 ita (Children’s Mercy Park)

Martinica vs Stati Uniti – Venerdì 16 Luglio ore 3:30 ita (Children’s Mercy Park)

Stati Uniti vs Canada – Domenica 18 Luglio ore 23:00 ita (Children’s Mercy Park)

Martinica vs “da definire” – Domenica 18 Luglio ore 23:00 ita (Toyota Stadium)

Gruppo C: Convocati di Costa Rica, Giamaica, Suriname e “da definire”

COSTA RICA:

Portieri – Esteban Alvarado, Patrick Sequeira, Leonel Moreira

Difensori – Yael Lopez, Giancarlo Gonzalez, Keysher Fuller, Oscar Duarte, Bryan Oviedo, Francisco Calvo, Kendall Waston, Ronald Matarrita

Centrocampisti – Celso Borges, Bryan Ruiz, Allan Cruz, Jimmy Marin, Yeltsin Tejeda, David Guzman

Attaccanti – Johan Venegas, Ariel Rodriguez, Ariel Lassiter, Joel Campbell, Alonso Martinez, Josè Guillermo Ortiz.

GIAMAICA:

Portieri – Andre Blake, Dillon Barnes, Dennis Taylor

Difensori – Michael Hector, Amari’i Bell, Alvas Powell, Liam Moore, Oniel Fisher, Damion Lowe, Adrian Mariappa, Kemar Lawrence

Centrocampisti – Lamar Walker, Daniel Johnson, Tyreek Magee, Devon Williams

Attaccanti – Leon Bailey, Cory Burke, Bobby Reid, Shamar Nicholson, Junior Flemmings, Javon East, Blair Turgott, Ravel Morrison.

SURINAME:

Portieri – Warner Hahn, Claidel Kohinor, Ishan Kort

Difensori – Damil Dankerlui, Sean Klaiber, Ridgeciano Haps, Albert Nibte, Ryan Donk, Kelvin Leerdam, Anduelo Amoeferie

Centrocampista – Dion Malone, Ryan Koolwijk, Roland Alberg, Sergino Eduard, Mitchell Donald

Attaccanti – Marc Jozefzoon, Nigel Hasselbaink, Alvaro Verwey, Sheraldo Becker, Dimitrie Apai, Gleofilo Vlijter, Diego Biseswar, Ivenzo Comvalius.

LA QUARTA SQUADRA VERRA’ DECISA DAI PLAY OFF

Gruppo C: Calendario e orari

Giamaica vs Suriname – Martedì 13 Luglio ore 00:30 ita (Exploria Stadium)

Costa Rica vs “da definire” – Martedì 13 Luglio ore 3:00 ita (Exploria Stadium)

“da definire” vs Giamaica – Sabato 17 Luglio ore 00:30 ita (Exploria Stadium)

Suriname vs Costa Rica – Sabato 17 Luglio ore 2:30 ita (Exploria Stadium)

Costa Rica vs Giamaica – Mercoledì 21 Luglio ore 1:00 ita (Exploria Stadium)

Suriname vs “da definire” – Mercoledì 21 Luglio ore 1:00 ita (BBVA Stadium)

Gruppo D: Convocati di Honduras, Panama, Grenada e Qatar

HONDURAS:

Portieri – Edrick Menjivar, Marlon Licona, Luis Lopez

Difensori – Felix Crisanto, Maynor Figueroa, Marcelo Pereira, Ever Alvarado, Johnny Leveron, Kevin Alvarez, Diego Rodriguez

Centrocampisti – Bryan Acosta, Walter Martinez, Alexander Lopez, Jhow Benavidez, Boniek Garcia, Juan Delgado, Michaell Chirinos, Edwin Solano, Deybi Flores

Attaccanti – Alberth Elis, Carlos Fernandez, Jerry Bengtson, Romell Quioto.

PANAMA:

Portieri – Luis Mejia, Josè Calderon, Orlando Mosquera

Difensori – Francisco Palacios, Harold Cummings, Omar Cordoba, Richard Peralta, Adolfo Machado, Eric Davis

Centrocampisti – Victor Griffith, Josè Rodriguez, Adalberto Carrasquilla, Edgar Barcenas, Armando Cooper, Andres Andrade, Anibal Godoy, Cesar Yanis, Miguel Camargo

Attaccanti – Gabriel Torres, Cecilio Watermann, Josè Fajardo, Jorman Aguilar, Alberto Quintero.

GRENADA:

Portieri – Jason Belfon, Reice Charles-Cook, Trishawn Thomas

Difensori – Kwesi Paul, Aaron Pierre, Omar Bechles, Arthur Paterson, Tyrone Sterling

Centrocampisti – Oliver Norburn, Romar Frank, Alexander McQueen, Shavon John-Brown, Josh Gabriel

Attaccanti – Benjamin Ettienne, Kairo Mitchell, Saydrel Lewis, Regan Charles-Cook, Dejon Noel-Williams, Ricardo German, Jacob Berkeley Agyepong, Jamal Ray Charles.

QATAR:

Portieri – Saad Al Sheeb, Yousof Hassan, Meshaal Barsham

Difensori – Pedro Miguel, Abdelkarim Hassan, Mohammed Waad, Tarek Salman, Ahmed Suhail, Bassam Al Rawi, Khoukhi Boualem

Centrocampisti – Abdelaziz Hatim, Karim Boudiaf, Abdullah Al Ahrak, Assim Madabo

Attaccanti – Ahmed Alaa, Mohammed Muntari, Hassan Al Haydos, Akram Afif, Ismail Mohamad, Yusuf Abdurisag, Al Moez Ali

Gruppo D: Calendario e orari

Qatar vs Panama – Mercoledì 14 Luglio ore 1:00 ita (BBVA Stadium)

Honduras vs Grenada – Mercoledì 14 Luglio ore 3:00 ita (BBVA Stadium)

Grenada vs Qatar – Domenica 18 Luglio ore 1:30 ita (BBVA Stadium)

Panama vs Honduras – Domenica 18 Luglio ore 3:30 ita (BBVA Stadium)

Panama vs Grenada – Mercoledì 21 Luglio ore 3:00 ita (Exploria Stadium)

Honduras vs Qatar – Mercoledì 21 Luglio ore 3:00 (BBVA Stadium)

Tabellone fase a eliminazione diretta Gold Cup 2021

(1) 1D vs 2A – 24 luglio (State Farm Stadium)

(2) 1B vs 2C – 25 luglio (State Farm Stadium)

(3) 1A vs 2D – 24 luglio (AT&T Stadium)

(4) 1C vs 2B – 25 luglio (AT&T Stadium)

SEMIFINALI

1 vs 2 – 29 luglio (Q2 Stadium)

3 vs 4 – 29 luglio (NG Stadium)

FINALE

1 agosto (Allegiant Stadium)

Migliori Bookmakers AAMS