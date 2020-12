Globe Soccer Awards del secolo 2000-2020: tutti i premiati

Continuiamo a riportare i risultati dei Soccer Globe Awards che sono stati assegnati oggi a Dubai. Nell’ambito della cerimonia di premiazione, la giuria designata ha nominato anche i migliori giocatori di questo primo scorcio di secolo (2000-2020).

Tra i premiati, ovviamente, Cristiano Ronaldo vincitore di ben cinque Palloni d’oro nella propria carriera leggendaria. Il portoghese è in buona compagnia, viste le tante stelle che lo affiancano sul palco. Tra queste vi è il suo mentore, Jorge Mendes, premiato quale miglior agente del secolo e “Pep” Guardiola, profeta di un credo (il Tiki-Taka) che cambiò radicalmente il calcio moderno, nonostante nel tempo sia stato superato o ibridato con concezioni che hanno fatto di velocità ed intensità i propri concetti cardine.

Cristiano Ronaldo con la nazionale portoghese ai mondiali di Russia del 2018. Fonte: Wikipedia Ronaldo

Giocatore del secolo: Cristiano Ronaldo

Cinque Palloni d’oro e altrettante Champions League che lo rendono uno dei giocatori più vincenti della storia. A 35 anni non smette di inanellare record che, come ha dichiarato lui stesso, sembrano inseguirlo. Quest’anno, tanto per citarne uno, ha raggiunto la tripla cifra in termini di gol con la nazionale portoghese, segnando una doppietta alla Svezia. Primo giocatore europeo a tagliare tale traguardo. La dedizione che profonde negli allenamenti, e l’ossessione quasi maniacale che lo spinge a cercare sempre nuovi traguardi, sono d’esempio per chiunque miri a diventare un campione affermato.

Allenatore del secolo: Josep Guardiola

Artefice primo della seconda grande epopea blaugrana, ha preso un concetto base come il possesso palla, già connaturato nella squadra catalana, trasformandolo in un vero e proprio culto. Alla sua concezione di calcio, seppur riadattata al mutare dei tempi, si sono ispirati in tanti, non ultimo l’Ajax di Ten Hag.

Dopo aver vinto 14 trofei alla guida di Messi e compagni, è riuscito a trionfare anche con Bayern e City, pur senza ripetere gli exploit del primo periodo. Ora i tifosi dei citizens invocano il suo intervento per far compiere alla propria squadra il definitivo salto in campo internazionale.

Squadra del secolo: Real Madrid

Da Bernabeu a Perez, il madridismo resta un’istituzione inattaccabile del calcio mondiale. Un club semplicemente leggendario, capace di vincere ben 13 Champions League, quattro delle quali negli ultimi sei anni.

Dopo un anno di crisi in seguito alla cessione di Ronaldo, ora la squadra è stata riaffidata alla guida di Zizou Zidane, nell’auspicio che il francese possa dare vita a un secondo ciclo rigoglioso.

Agente del secolo: Jorge Mendes

Il vero “guru” del calcio mondiale. Tra le sue mani sono passati fior fior di campioni, tra i quali il già citato Cristiano Ronaldo, ma anche un altro illustre connazionale come José Mourinho, fuoriclasse della panchina. L’agente lusitano ha creato un impero, la GestiFute, che è una delle più grandi aziende di procura sportiva al mondo. Il tutto, mantenendo sempre un profilo basso e un’indiscutibile classe in un mondo che dà spesso adito all’eccessivo esibizionismo, come alcuni suoi più celebrati colleghi dimostrano.

