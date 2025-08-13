Gianluigi Donnarumma saluta il PSG: il portiere italiano verso una nuova avventura

Donnarumma - Stadiosport.it

Gianluigi Donnarumma ha confermato ufficialmente questa sera ciò che in molti si aspettavano: la sua esperienza al Paris Saint-Germain è arrivata al capolinea. In un comunicato diffuso sui propri canali social, il portiere ha ringraziato tifosi e compagni di squadra, ma non ha risparmiato una frecciata a Luis Enrique, sottolineando come la scelta di escluderlo sia stata “al 100%” del tecnico spagnolo.

Il PSG, da parte sua, ha ormai preso una direzione chiara: il contratto di Donnarumma scadrà nell’estate 2026 e la società vuole monetizzare subito per evitare un addio a parametro zero. La valutazione si aggira intorno ai 50 milioni di euro, cifra importante considerando la scadenza vicina, ma che riflette il peso avuto dal portiere nella recente storia del club. Il classe 1999 è stato decisivo nella conquista della prima Champions League del PSG nella stagione 2024-2025, culminata con il trionfo per 5-0 in finale contro l’Inter a Monaco di Baviera.

Nonostante ciò, la scelta tecnica di Enrique ha spinto l’azzurro ai margini del progetto e ora il club parigino rischia di dover abbassare le pretese, soprattutto se le trattative non dovessero sbloccarsi in questa sessione di mercato.

Le possibili destinazioni di Donnarumma

Sul futuro di Donnarumma non mancano le pretendenti. Secondo indiscrezioni di mercato, Manchester City e Bayern Monaco hanno già mostrato interesse, con Galatasaray che monitora la situazione. Per il club di Pep Guardiola, tutto dipende dalla cessione di Ederson, ormai vicino a trasferirsi in Turchia. Se il brasiliano dovesse partire, gli inglesi avrebbero sia la necessità che le risorse economiche per affondare il colpo.

Il ritorno in Serie A appare invece complicato, almeno nel breve periodo: l’alto ingaggio del portiere e le richieste del PSG rendono difficile un’operazione per i club italiani, che sperano piuttosto in un arrivo a parametro zero nel 2026.

Tuttavia, il mercato insegna che nulla è mai definitivo: se nessuno dovesse avvicinarsi alla richiesta economica parigina, il prezzo potrebbe scendere, aprendo scenari oggi considerati improbabili. Non è esclusa nemmeno la pista Saudi Pro League, ormai protagonista in molte operazioni di alto profilo.

Ad oggi, il Manchester City resta in pole position, ma l’estate è ancora lunga e l’asta per uno dei migliori portieri del mondo è appena cominciata. Donnarumma, a soli 26 anni, ha ancora tanti anni di carriera davanti e la prossima destinazione potrebbe segnare un nuovo capitolo importante della sua storia calcistica.