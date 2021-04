Genoa, record Pandev: raggiunge quota 100 goal in Serie A

Il giocatore macedone entra nel club dei grandi goleador del nostro campionato grazie alla doppietta di ieri nello scontro salvezza contro il Benevento, trascinando la squadra ligure

Goran Pandev entra ufficialmente nella storia della Serie A, segnando ieri il goal numero 100 nella massima categoria calcistica italiana, il numero 6 di questa stagione. All’età di 37 anni, il macedone pensa di smettere dopo l’Europeo ma il calcio, da Ballardini a Conte ieri, chiedono un’altra stagione.

Pandev era già entrato negli scorsi mesi nella storia della sua nazionale: miglior marcatore di sempre e più presenze di qualsiasi altro giocatore, senza dimenticare la favolosa vittoria in casa della Germania(con un suo goal) e il raggiungimento insperato dell’Europeo che si terrà questa estate.

Il giocatore macedone esplode in Serie A con la Lazio, nel gennaio 2010 si libera a zero e si trasferisce a Milano dove sarà fondamentale nella vittoria del Triplete neroazzurro. La sua avventura in Italia non si fermerà qui, infatti dopo si trasferirà a Napoli per sostituire il Pocho Lavezzi con ottimi risultati( due Coppe Italia).

Dopo una breve parentesi al Galatasaray in Turchia, sbarca a Genova sponda grifone nel 2015. Nonostante l’età, anche in questa stagione sta trainando la squadra nella lotta salvezza e proprio per questo Ballardini ha chiesto un altro anno di carriera. Nei prossimi mesi sapremo se potremo goderci questo giocatore un altro anno.

