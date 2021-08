Il Napoli domani alle 18:30 affronterà al Ferraris il Genoa di Davide Ballardini, dopo il 2-0 all’esordio contro il Venezia. Luciano Spalletti ha parlato in conferenza dell’espulsione di Osimhen ma anche delle questioni legate al mercato come le cessioni.

Il Napoli perderà uno dei suoi uomini più importanti nella trasferta a Genova: Victor Osimhen. Il nigeriano, espulso contro il Venezia, non ci sarà nella gara di domani alle 18:30 contro il Genoa. Molto probabilmente non ci sarà neanche nell’incontro contro la Juventus. Spalletti, però, si concentra prima sull’avversario di domani. La squadra di Davide Ballardini sarà diversa da quella vista la prima giornata contro l’Inter.

Il 4-0 di San Siro avrà fatto male al Grifone che vorrà riprendersi all’esordio stagionale davanti al suo pubblico. Il Napoli dovrà far valere le sue qualità, cercando di imporre il proprio gioco in modo da poter orientare subito il ritmo della partita. La reazione contro il Venezia è piaciuta molto al mister, mostrando una squadra dalla mente forte ma soprattutto lucida.

Si è parlato poi anche della lotta scudetto. Ci sono ben sette squadre, secondo Spalletti, che potrebbero fare bene. Ad avere la meglio, però, sarà la forza della rosa e non la rosa più forte. Qualche parola anche sull’addio di Ronaldo, un’altra perdita molto grave per la Serie A dopo quella di Lukaku. Un professionista serio che ha dato tanto al campionato. Dalla cessioni della Juventus fino a quelle del Napoli stesso.

Dopo gli addii di Hysaj, Maksimovic e Bakayoko, la squadra rimarrà così com’è. Spalletti, però, si aspetta comunque qualcosa dalla società in seguito alla vendita di questi tre giocatori importanti. L’argomento non poteva spostarsi su Insigne, che vuole essere una bandiera per la città. Il rigore sbagliato gli ha portato molte critiche, questo è il rovescio della medaglia per il capitano. Ha dato un segnale importante e la squadra lo sta seguendo.

