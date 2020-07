Genoa-Inter, dichiarazioni pre-partita Conte: “Genoa squadra tosta e allenata bene. L’obbiettivo è proseguire il percorso di crescita”



Un Antonio Conte molto motivato quello che si è presentato al consueto appuntamento con le dichiarazioni pre-partita. Tanti gli argomenti analizzati dal tecnico: dagli avversari, passando per Eriksen e i prossimi impegni di campionato.

Sul Genoa: “Affrontiamo una squadra tosta e allenata benissimo. Nicola lo stimo molto, si è calato sin da subito nella sua nuova realtà. Sono sicuro che farà bene in carriera”.

Passi in avanti: “Vogliamo proseguire in quello che è il nostro percorso di crescita e finire al meglio il campionato, nonostante l’obbiettivo grande sia andato”.

Antonio Conte, 50 anni, allenatore dell’Inter

Tanti impegni: “Abbiamo vissuto un carico di impegni molto pesante, i ritmi sono diversi. Tutti quanti stiamo faticando al massimo per poter assicurare a questo campionato una dignitosa chiusura. Mi auguro vivamente di non dover rivivere questa esperienza anche l’anno prossimo. Sono però sicuro che in vista della prossima stagione qualche strascico della fatica fisica ce lo porteremo dietro”.

Su Eriksen: “È un calciatore diverso rispetto a quello che venne i primi giorni in Italia. Ormai si è inserito e il nostro obbiettivo è metterlo sempre più al centro del nostro progetto di gioco. Se continua ad allenarsi bene, così come sta facendo, sono sicuro che potrà darci tanto. Quando si muove dietro le punte sembra sempre essere pronto a poter creare qualcosa di devastante”.

