Golden Boy 2022: tutti i premi

Golden Boy 2022: Gavi trionfa raccogliendo l’eredità di Pedri, è il quarto spagnolo nella storia a vincere il riconoscimento.

Nelle ultime ore è stato decretato il Golden Boy 2022: a trionfare è stato il giovane canterano del Barcellona, che quindi raccoglie l’eredità del connazionale e compagno di squadra Pedri. E’ il quarto spagnolo nella storia dell’assegnazione del premio istituito da Tuttosport nel 2003, dopo Fabregas, Isco e Pedri. Continua, dunque, il momento d’oro del diciottenne blaugrana, che proprio una settimana era stato eletto miglior giovane al mondo vincendo il premio Kopa, assegnato durante la premiazione del Pallone D’oro.



Guardando in casa nostra, invece, il vincitore del premio Best Italian Golden Boy è Fabio Miretti, che riesce a battere la concorrenza di Udoge, Scalvini e Gnonto. Il giovane centrocampista della Juventus è riuscito a mettere in risalto le sue qualità, ritagliandosi sempre più spazio all’interno della rosa bianconera, per poi essere chiamato in causa anche in nazionale da Roberto Mancini.



Sono stati assegnati anche molti altri premi come il Golden Player Man che è andato a Karim Benzema. Dopo aver vinto il più grande riconoscimento al mondo, il francese continua a portare a casa riconoscimenti preziosi, che incoronano la sua scorsa stagione calcistica piena di successi. Mentre il premio Golden Player Women se l’è aggiudicato Alexia Putellas. Il premio come migliori presidente se lo è aggiudicato Florentino Perez. La targa Pozzo, esclusiva per gli allenatori, è andata a Josè Mourinho e Carlo Ancelotti, mentre Andriy Shevcencko si è portato a casa il premio Golden Boy Career Award.