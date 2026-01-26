Gasperini elogia la Roma dopo l’1-1 con il Milan: “Meritano credito, sono sempre pericolosi”

La Roma conquista un pareggio importante contro il Milan secondo in classifica e lo fa con un 1-1 che, per Gian Piero Gasperini, vale molto più di un punto. Nel post-partita l’allenatore giallorosso ha voluto sottolineare la qualità della prestazione e la solidità mostrata contro una squadra piena di talento, capace di cambiare ritmo e farti male anche quando sembra in difficoltà. “Meritano credito, perché il Milan è sempre pericoloso, anche quando pensi di dominarlo” è stata la frase più significativa, un messaggio che racconta bene quanto l’avversario sia complicato da gestire e quanto la Roma abbia fatto un passo avanti sul piano della maturità.

La partita e la reazione della Roma: un pareggio che evita i rimpianti

La sensazione, per lunghi tratti, era quella di un’altra serata simile a quella di San Siro di inizio novembre, quando la Roma aveva creato molto senza riuscire a concretizzare, sprecando anche un rigore con Paulo Dybala e finendo per perdere 1-0. Questa volta però la squadra ha reagito, ha tenuto la testa alta e ha trovato il modo di rientrare in partita senza crollare psicologicamente.

Il Milan era passato avanti con la rete di Koni De Winter, bravo a colpire di testa sfruttando uno schema da corner corto e un cross preciso di Luka Modric. Un gol che poteva cambiare completamente l’inerzia della gara, perché i rossoneri, quando si mettono davanti, diventano una squadra estremamente difficile da recuperare.

Il rigore di Pellegrini e la scelta del tiratore: personalità da capitano

Il momento decisivo della gara è arrivato con il calcio di rigore che ha permesso alla Roma di pareggiare. Gasperini ha spiegato che i rigoristi principali non erano disponibili, perché sia Dybala che Malen erano usciti. A quel punto, nello staff si pensava potesse calciarlo Cristante, ma Lorenzo Pellegrini si è preso la responsabilità e ha segnato con grande freddezza, battendo Mike Maignan, uno dei portieri più incisivi del campionato.

Il gesto di Pellegrini ha un peso specifico notevole, perché non è solo un gol, ma un segnale di leadership. In una partita dove la tensione cresce minuto dopo minuto, prendersi quel pallone e trasformarlo significa dare alla squadra un riferimento emotivo e tecnico, proprio quello che spesso fa la differenza nelle grandi serate.

Gasperini e il Milan: “Quando vanno in vantaggio diventano letali in contropiede”

Nel commento a caldo, Gasperini ha anche analizzato il modo in cui il Milan gestisce i vantaggi. Secondo l’allenatore, quando i rossoneri trovano il gol e possono abbassarsi per colpire in transizione, diventano estremamente pericolosi, soprattutto grazie alle accelerazioni dei giocatori offensivi e all’impatto dei cambi.

Ha citato la capacità del Milan di alzare la minaccia con innesti freschi come Pulisic e Fullkrug, sottolineando quanto sia complicato concedere spazio a una squadra così, perché basta una ripartenza ben costruita per trasformare un momento di dominio in un ribaltamento improvviso. Per questo Gasperini ha ammesso che perdere sarebbe stato un colpo durissimo, mentre andare in vantaggio avrebbe dato alla Roma una chance enorme di portarla a casa.

Malen e Robinio Vaz: le nuove soluzioni offensive per una Roma più completa

Nel mercato di gennaio la Roma ha aggiunto due pedine importanti come Donyell Malen e Robinio Vaz, rinforzi che aumentano la varietà delle scelte offensive e danno più alternative tattiche. Gasperini ha elogiato in particolare Malen, definendolo un profilo “straordinario” nel ruolo di riferimento centrale, spiegando che con il tempo potrà aumentare la condizione fisica e incidere ancora di più.

Contro un Milan molto chiuso e profondo, Malen ha provato a muoversi tra i difensori, creando spazi e costringendo la retroguardia a restare sempre in allerta. Per l’allenatore è un acquisto che può diventare determinante, perché porta velocità, letture e presenza, tre qualità fondamentali per una squadra che vuole restare stabilmente nelle zone alte.

La difesa della Roma convince: “Prestazione straordinaria contro sprinter come Leao”

Un altro punto su cui Gasperini ha insistito è stata la prova del reparto arretrato. Il Milan è una squadra che basa tantissimo sulla capacità di attaccare lo spazio con giocatori rapidissimi come Leao, Pulisic, Nkunku e anche elementi dinamici come Rabiot, eppure la Roma è riuscita a concedere poco, restando compatta e lucida anche nei momenti in cui il match poteva sfuggire di mano.

Gasperini ha definito la difesa “straordinaria” e ha sottolineato che limitare una squadra del genere è un segnale importante di crescita, perché il Milan è uno di quei club capaci di ribaltare una partita in pochi minuti anche quando sembra sul punto di perderla. Uscire indenni significa aver fatto una gara di concentrazione e sacrificio, oltre che di qualità.

Infortuni e giovani in crescita: Kone ko, ma Ghilardi convince ancora

Non sono mancati i problemi, perché lo staff medico della Roma deve valutare l’infortunio di Manu Kone, uscito zoppicando per un sospetto problema al flessore destro poco prima dell’ora di gioco. Un’assenza che potrebbe pesare, visto il momento della stagione e la densità di partite.

Intanto però arrivano buone notizie dalla crescita di Daniele Ghilardi, che ha impressionato nella difesa a tre. Gasperini ha ricordato anche la buona prova contro lo Stuttgart, spiegando come il ragazzo sia migliorato tantissimo rispetto a inizio stagione, quando alternava buone letture a errori di tempo. Adesso appare più equilibrato, più maturo e più pronto, confermando quanto lavoro e continuità possano accelerare l’evoluzione di un giovane.

Classifica e corsa Champions: Roma aggancia il Napoli, ma la lotta è apertissima

Questo 1-1 permette alla Roma di agganciare il Napoli al terzo posto e di dare continuità in un momento delicato del campionato. Il distacco dalla capolista Inter resta importante, nove punti, ma il dato più rilevante è la bagarre per la zona Champions League, con la Juventus a un solo punto e anche il Como che si inserisce nella lotta.

Per Gasperini, la cosa più importante è la sensazione lasciata dalla prestazione: uscire da una partita contro la seconda in classifica con solidità e fiducia significa costruire mentalità. E in un campionato così tirato, ogni segnale di crescita può trasformarsi in un vantaggio enorme nel lungo periodo.

