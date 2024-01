Video Gol Highlights Frosinone-Cagliari 3-1 e Sintesi 21-01-2024

Video Gol e Highlights di Frosinone-Cagliari 3-1 , 21° giornata di Serie A: dopo il vantaggio sardo con Sulemana i padroni di casa calano il tris con Mazzitelli, Soulé e Jorge.

Vittoria importante dei padroni di casa che ottengono tre punti fondamentali nella rincorsa alla salvezza ed allontanano i sardi.

La formazione di Ranieri mentiene comunque un punto di vantaggio sulla zona retrocessione ed ha tutte le carte in regola per rimanere nella massima Serie.

Frosinone-Cagliari, 21° giornata di Serie A 2023/24

Sintesi di Frosinone-Cagliari 3-1 :

Partita che inizia con i padroni di casa subito in mostra, con buone trame di gioco e possesso palla. Ma la prima occasione pericolosa è degli ospiti con avvio di Nandez, il quale riceve il pallone sulla trequarti, crossa al centro per Petagna, il quale stoppa bene il pallone ma non riesce ad andare alla conclusione in maniera pericolosa.

Dopo il quarto d’ora c’è la prima vera occasione del match costruita dai ciociari. Cheddira riceve il pallone in verticale e calcia in porta con un diagonale potente. Sontuosa la risposta di Scuffet in angolo!

Poco dopo la metà della prima frazione ancora padroni di casa pericolosi. Soulé è bravo a servire in verticale Cheddira, il quale cerca la rete sul primo palo, ma trova sulla sua strada un ottimo Scuffet a bloccare.

VANTAGGIO DEL CAGLIARI! Azzi è bravo a fare un bel lavoro sulla fascia, a crossare al centro per Petagna, il quale fa un lavoro di fisico per spostare Okoli, non riuscendo a concludere. La sfera rimane nei dintorni e Sulemana batte Tutati con un destro che finisce nell’angolino!

Quando mancano tre minuti al termine azione dei padroni di casa con un lancio di Mazzitelli per Cheddira, il quale aggancia bene il pallone ma a tu per tu con il portiere avversario gli calcia sui piedi.

Dopo un’azione confusa in area sarda, Barrenechea trova la rete. Questa, però, viene annullata per un precedente fallo di Brescianini ai danni di Dossena.

Il primo tempo termina dopo un’altra chance, ma non troppo pericolosa costruita dai padroni di casa. Mazzitelli crossa in area, colpo di testa quasi dal limite di Gelli che non impensierisce Scuffet!

Nella ripresa, al quinto minuto, occasione per i padroni di casa. Cheddira non arriva all’appuntamento con la rete, prima di lui neanche Romagnoli riesce a deviare un cross calciato da una punizione.

Tre minuti più tardi Soulé serve Gelli, il quale entra in area, mette a sedere un avversario, ci prova con il destro sul secondo palo, ma trova la risposta di Scuffet.

PAREGGIO DEL FROSINONE! Gran lavoro di Kaio Jorge, il quale mantiene vivo un pallone e serve Harroui. Cross di quest’ultimo per il capitano Mazzitelli, il quale gira di testa ed infila Scuffet!

Quattro minuti più tardi ancora lancio di Gelli per Soulé, il quale stoppa entra in area, prova ad andare alla conclusione, ma quest’ultima viene smorzata da un difensore e termina docile tra le braccia del portiere.

VANTAGGIO DEL FROSINONE! Punizione splendida calciata da Soulé a giro con il mancino, con palla che termina sotto la traversa, senza lasciare scampo a Scuffet!

Negli ultimi dieci minuti occasioni da una parte e dall’altra. Prima i padroni di casa con Harroui che prova con il destro, ma la sfera termina abbondantemente alta. Quindi Makoumbou che, dopo aver tenuto il pallone incollato ai piedi, prova una conclusione di mezzo tiro a giro ma non impensierisce Turati!

Quando entriamo nell’ultimo minuto regolamentare, punizione defilata di Augello, il quale crossa al centro per Dossena che gira in porta di testa ma trova un ottimo Turati a sbarrargli la strada!

A quattro minuti di recupero ancora sardi pericolosissimi! Pavoletti sovrasta mezza difesa e di testa aveva colpito nell’angolo. Ma ancora Turati si dimostra strepitoso e devia il tentativo!

TRIS DEL FROSINONE! Ghedjemis scappa via sulla sinistra, serve Zortea in profondità. Quest’ultimo effettua un assist in orizzontale che Kaio Jorge deve solo appoggiare in rete!

Highlights e Video Gol di Frosinone-Cagliari 3-1 :

Tabellino di Frosinone-Cagliari 3–1 :

FROSINONE (4-3-2-1): Turati; Zortea, Okoli, Romagnoli, Gelli; Mazzitelli, Barrenechea, Brescianini; Soulé (81′ st Ghedjemis), Reinier (60′ st Harroui); Cheddira (60′ st Kaio Jorge). Allenatore: Di Francesco

CAGLIARI (4-3-2-1): Scuffet; Zappa, Wieteska (71′ st Goldaniga), Dossena, Azzi (46′ st Augello); Makoumbou, Prati (77′ st Lapadula), Sulemana; Viola (72′ st Di Pardo), Nandez; Petagna (71′ st Pavoletti). Allenatore: Claudio Ranieri

Arbitro: Federico Dionisi (L’Aquila)

Marcatori: 26′ pt. Sulemana (C), 64′ st Mazzitelli (F), 75′ st Soulè (F), 96′ st Kaio Jorge (F)

Assist: 64′ st Harroui (F), 95′ st Zortea (F)

Ammoniti: Azzi (C), Soulé (F), Petagna (C), Dossena (C),Lapadula (C), Zortea (F), Pavoletti (C)

Espulsioni: –