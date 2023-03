Fiorentina-Milan, Dichiarazioni pre-partita Pioli: “Domani Diaz non ci sarà”

L’allenatore del Milan Stefano Pioli è intervenuto ai microfoni, alla vigilia della sfida di campionato, tra il “suo” Milan e la Fiorentina allenata da Vincenzo Italiano.

Pioli annuncia subito novità di formazione in vista di domani: “Diaz ha avuto un lieve trauma distorsivo, faremo di tutto per recuperarlo per il Tottenham. Domani toccherà a Charles, il quale deve pensare di essere decisivo in ogni partita”.

Domani si giocherà nel giorno della scomparsa di Davide Astori, un uomo che nessuno ha dimenticato. E’ e rimarrà nel cuore di tutti quelli che lo hanno conosciuto e non solo.

L’allenatore del Milan è concentrato esclusivamente alla gara contro la Fiorentina. Successivamente si penserà alla Champions League.

Domani i rossoneri recuperano nell’elenco dei convocati Bennacer, Calabria e Florenzi. In vista di domani servirà grande compattezza contro la squadra gigliata. Il turnover non esiste, domani giocherà la squadra migliore.

L’ex tecnico di Lazio e Inter, oltre che della Fiorentina, loda il suo collega Vincenzo Italiano: “E’ uno dei giovani allenatori migliori. E’ difficile per tutti giocare contro la Fiorentina”.

Fiorentina-Milan, 25° Giornata di Serie A

Ibrahimovic è pronto per giocare, non tutta la partita, ma potrà dare una mano. Adli e Vranckx stanno lavorando bene e sono pronti per giocare. Rebic è importante per il Milan, ha caratteristiche diverse da Leao ma può dare una mano alla squadra”.

Pioli parlando delle caratteristiche della sua squadra dichiara: “L’anno scorso non abbiamo avuto un bomber da 25 gol, siamo una squadra che può mandare in reti più giocatori. Poi sarei contento se gli attaccanti segnassero tanto, più per loro. Il lavoro che stanno facendo è molto importante”.

Pioli non pensa alla classifica che potrebbe avere la Juventus. Il Milan deve essere concentrato unicamente sul suo percorso.

L’allenatore rossonero loda Thiaw: “Ha grande applicazione, i difensori non devono mai mollare. Malick lo sa. E’ ancora giovane ma ha ottime caratteristiche per diventare un grande difensore”.

Pioli dichiara di parlare molto con Cardinale dopo le partite, mentre parla tanto anche con Maldini e Massara.