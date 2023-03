Fiorentina-Milan 2-1, Dichiarazioni post-partita Pioli: “Primo tempo non interpretato bene”

L’allenatore del Milan Stefano Pioli è intervenuto ai microfoni, dopo la sconfitta per 2-1 del “suo” Milan, contro la Fiorentina allenata da Vincenzo Italiano.

Pioli fa una disamina della partita: ” Nel primo tempo la Fiorentina ha fatto meglio di noi per qualità e energia. Nella ripresa abbiamo fatto meglio, malgrado il rigore e l’occasione per pareggiare. Primo tempo non interpretato bene e questo ci ha penalizzato”.

La squadra non stava pensando alla gara di Londra contro il Tottenham, ma certamente oggi la Fiorentina ha nettamente meritato di vincere.

Certamente la gara di Londra sarà diversa da questa, anche perché lì sarà un dentro o fuori. E’ ovvio che se il Milan vorrà passare il turno dovrà fare molto meglio di così.

Stefano Pioli, l’allenatore del Milan

L’allenatore del Milan ricorda Davide Astori, a 5 anni dalla sua scomparsa: Il pubblico di Firenze sa tutto quello che è successo e quanto era bello Davide. Questa partita intimamente per me è forte”.

Quest’anno i rossoneri non stanno andando bene in trasferta rispetto alle ultime due stagioni. Questo è un dato che va assolutamente migliorato per tentare di ottenere la qualificazione alla prossima Champions League.

L’ex tecnico di Lazio e Inter parla della prestazione di De Ketelaere: “Ha fatto delle buone cose, però è chiaro che la nostra fase offensiva non è stata così propositiva e per gli attaccanti diventa difficile trovare spazi e tempi”.