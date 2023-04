Video Gol e Highlights Fiorentina-Lech Poznan 2-3 , ritorno quarti di finale Conference League: Sottil e Castrovilli spengono la paura. Gli ospiti arrivano fino allo 0-3 grazie a Sousa, Velde e Sobieck.

Viola che partono un po’ contratti, ospiti che si portano in vantaggio dopo pochi minuti. Nel secondo tempo, alla metà, brividi per un 1-2 polacco che mette in crisi le certezze degli uomini di Italiano. Ecco che poi ritornano a giocare come sono capaci e segnano quasi subito con Sottil e Castrovilli alla fine.

Viola che ottengono la qualificazione e affronteranno la vincente di Nizza-Basilea in programma questa sera alle 21.

Fiorentina-Lech Poznan, ritorno quarti di finale Conference League

Sintesi di Fiorentina-Lech Poznan 2-3 :

Partita che vede la formazione di casa controlla subito con il possesso palla in attesa di scardinare la difesa avversaria. La prima occasione è proprio dei padroni di casa, con Gonzalez il quale tira dalla distanza, ma il pallone è centrale e parato senza difficoltà da portiere avversario.

VANTAGGIO DEL LECH POZNAN! Alla prima occasione passano gli avversari. Un pallone al centro che non viene rinviato con sicurezza da Venuti, termina sui piedi di Sousa il quale non ci pensa due volte e calcia in porta nell’angolo alla sinistra di Terracciano.

Quattro minuti dopo ancora gli ospiti che avanzano con un tiro di Velde che però termina alto sopra la traversa.

Dal quarto d’ora si fanno rivedere i padroni di casa. Sottil aggancia un brutto passaggio e poi va al tiro da posizione defilata ed indirizzato sulla sinistra. Il portiere Bednareck riesce a tuffarsi e bloccare il tentativo.

Due minuti dopo Barak pesca Jovic che prova una conclusione dal limite dell’area. Il pallone, però, termina fuori di pochissimo sulla destra.

Verso la mezz’ora un cross di Biraghi al centro dell’area dove Gonzalez viene atterrato da un avversario che si disinteressa del pallone e va a mettergli un braccio sulla testa. L’arbitro, dopo il check con il Var non ravvisa gli estremi per concedere un calcio di rigore.

Poco dopo la mezz’ora un tiro tentato da Igor appena fuori dall’area, ma il pallone è deviato da un difensore. Verso il quarantesimo minuto un cross di Biraghi su assist di Bonaventura, ma Jovic non ci arriva per poco.

Ancora una palla vagante, Mandragora calcia subito senza farsi pregare e il pallone esce di pochissimo sopra la traversa!

Primo tempo che termina sullo 0-1 in favore degli ospiti!

Ripresa che vede azioni da una parte e dall’altra, con i polacchi intenzionati nella rimonta. Prima al secondo minuto Barak riceve un passaggio e scaglia dal limite dell’area, ma la sua conclusione è bloccata da un difensore avversario.

Poi ci provano gli ospiti, con Antonio Milic che colpisce di testa largo sulla sinistra dopo un bel passaggio all’interno dell’area.

Al quarto d’ora occasione d’oro per i viola. Un passaggio in area per Luka Jovic, il quale senza pensarci conclude ma centralmente e non crea problemi a Bednareck.

RADDOPPIO DEL LECH POZNAN! Michal Skoras va giù in area e l’arbitro dopo un consulto al Var decreta il calcio di rigore! Kristoffer Velde va alla battuta in maniera fredda e supera Terracciano!

TRIS DEL LECH POZNAN! Jesper Karlstrom mette la palla in area per Artur Sobiech, il quale non può sbagliare e infila in porta!

Ora i polacchi hanno completato la rimonta, sono pari con la sfida d’andata! Viola che si rimettono a giocare, a costruire occasioni e a far male agli avversari. Il blackout sembra finito.

GOAL DELLA FIORENTINA! Dopo un rimbalzo sui suoi piedi, Sottil ribadisce in porta il pallone per l’1-3!

Ora i viola hanno di nuovo in mano le redini della qualificazione. Si arriva al novantesimo minuto, con Michal Skoras che trova sulla sua strada un certo Terracciano il quale blocca il suo colpo di testa su un cross morbido in area.

SECONDA RETE DEI VIOLA! Al secondo minuto di recupero arriva la seconda rete della Fiorentina! Gonzalez dopo una mischia in area reasce a girarla in porta senza possibilità d’intervento di Bednareck!

Dopo un tiro murato di Ishak, l’arbitro decreta la fine della partita. Viola in semifinale!

Highlights e Video Gol di Fiorentina-Lech Poznan 2-3 :

Il tabellino di Fiorentina-Lech Poznan 2-3

Marcatori: 9′ pt Sousa (LP), 64′ st Velde su rig. (LP), 69′ st Sobieck (LP), 78′ st Sottil (F), 92′ st Castrovilli (F)

Assist: 69′ st Karlstrom (LP), 92′ st Gonzalez (F)

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic (46′ st Martinez Quarta), Igor, Biraghi (53′ st Terzic); Bonaventura (71′ st Castrovilli), Mandragora, Barak; Nico Gonzalez, Jovic (71′ st Cabral), Sottil. Allenatore: Italiano

LECH POZNAN (3-4-1-2): Bednarek; Dagerstal, Karlstrom, Milic; Skoras, Czerwinski (31′ pt Pereira), Murawski (82′ st Kvekveskiri), Rebocho; Afonso Sousa (80′ st Marchwinski); Sobiech (79′ st Ishak), Velde (80′ st Ba Loua). Allenatore: van den Brom

Ammoniti: Sobiech (LP), Biraghi (F), Czerwinski (LP), Terzic (F), Venuti (F), Kvekveskiri (LP), Milenkovic (F)

Arbitro: Rade Obrenovi (Slovenia)