Finlandia-Russia: dove vederla in TV-diretta streaming, formazioni e orario 16-6-2021

Dove vedere Finlandia-Russia, 2° giornata girone B Euro 2020, mercoledì 16 giugno alle 15:00. La partita Finlandia-Russia sarà trasmessa in Diretta TV e Streaming in esclusiva su Sky Sport Uno, Sky Sport 251, Sky Sport Football, Sky Go e Now Tv.

Conquistata, ai danni della Danimarca, la sua prima storica vittoria in una fase finale di una competizione internazionale, la Finlandia di Markku Kanerva si prepara ad affrontare, nella seconda giornata del girone B di Euro 2020, la Russia di Stanislav Čerčesov, sconfitta 3-0 dal Belgio sabato sera. Il match tra finlandesi e russi, ricordiamo, si giocherà mercoledì 16 allo Stadio San Pietroburgo di San Pietroburgo con fischio d’inizio fissato alle ore 15:00.

Finlandia-Russia, 2° giornata Girone B Euro 2020.

Le ultime sulle formazioni di Finlandia e Russia

Per quanto riguarda le formazioni Kanerva dovrebbe schierare i suoi con un classico 3-5-2 i cui interpreti dovrebbero essere i seguenti: Hradecky in porta. Davanti a lui, Toivio, Arajuuri e O’Shaughnessy. Centrocampo a cinque con Raitala, Lod, Sparv, Kamara e Uronen. In attacco, la coppia formata da Pukki e Pohjanpalo.

Čerčesov dovrebbe invece optare per un più articolato 4-2-3-1. Shunin quindi in porta con, a fargli da schermo, Fernandes, Dzhikiya, Semenov e Karavaev. A centrocampo spazio a Zobnin e Ozdoev con Cheryshev, Golovin e Miranchuk sulla trequarti a fare da supporto all’unica punta, Dzyuba.

Probabili formazioni Finlandia-Russia

Finlandia (3-5-2): Hradecky; Toivio, Arajuuri, O’Shaughnessy; Raitala, Lod, Sparv, Kamara, Uronen; Pukki, Pohjanpalo.

Russia (4-2-3-1): Shunin; Fernandes, Dzhikiya, Semenov, Karavaev; Zobnin, Ozdoev; Cheryshev, Golovin, Miranchuk; Dzyuba.

Come vedere Finlandia-Russia in diretta tv e streaming

Partita: Finlandia-Russia

Data: mercoledì 16 giugno 2021

Orario: 15:00

Canali Tv: Sky Sport Uno, Sky Sport Football, Sky Sport 251

Streaming: Sky Go, Now Tv

Finlandia-Russia sarà visibile, a partire dalle 15:00, in esclusiva sulla piattaforma satellitare Sky ai canali Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport 251. Via streaming, invece, il match tra finlandesi e russi sarà visibile mediante gli appositi servizi offerti da Sky Go e Now Tv.

Dove ascoltare la radiocronaca di Finlandia-Russia

La radiocronaca di Finlandia-Russia sarà disponibile, a partire dalle 15:00, sulle frequenze di Rai Radio Uno.

Precedenti e statistiche

I precedenti tra Finlandia e Russia sono complessivamente 5 (sono esclusi i match con l’Unione Sovietica) con un bilancio che dice 4 vittorie dei russi ed una dei finlandesi. Questi, nel dettaglio, i precedenti:

Finlandia-Russia 0-3 (10 giugno 2009 – Qualificazione Mondiale 2010)

Russia-Finlandia 3-0 (15 ottobre 2008 – Qualificazioni Mondiale 2010)

Russia-Finlandia 3-1 (15 novembre 1995 – Qualificazioni Europei 1996)

Finlandia-Russia 0-6 (16 agosto 1995 – Qualificazioni Europei 1996)

Russia-Finlandia 1-2 (30 giugno 1912 – Quarti di finale Torneo Olimpico)

