Finale Supercoppa: Milan-Inter, conferenza stampa pre-partita Simone Inzaghi

Un Simone Inzaghi molto carico quello che si è presentato al consueto appuntamento con la conferenza stampa pre-finale di Supercoppa. Tanti i temi analizzati dal tecnico dell’Inter in vista del match che i suoi affronteranno contro il Milan.

Gara importante: “Sfide del genere condizionano mentalmente il proseguo della stagione. Cercheremo di fare del nostro meglio, con l’auspicio di restare sempre in partita senza avere momenti di pausa”.

Critiche: “Lo scorso anno dopo la finale vinta contro la Juventus pareggiammo 0-0 a Bergamo contro l’Atalanta e venni attaccato per scelte di formazioni sbagliate. Il calcio è così, se non fossimo abituati a reggere la pressione non potremmo fare questo mestiere”.

Simone Inzaghi, 46 anni, allenatore dell’Inter. Fonte foto: Facebook, profilo ufficiale Inter

Feeling con le finali: “Sia da calciatore che da allenatore ho avuto la fortuna di giocare tante finali. Alcune le ho perse, ma la maggior parte le ho vinte. Sono partite a sé, che hanno un trofeo di mezzo. Non possono essere come le altre”.

2023: “L’auspicio è di proseguire quanto di buono fatto in questa parte iniziale di nuovo anno. Tolto il pareggio con il Monza la squadra ha fatto percorso netto e soddisfacente. Qualche errore c’è stato, ma ho davvero poco di cui potermi lamentare”.

Lukaku: “Ieri si è allenato in gruppo parzialmente. Oggi vediamo come vanno le cose e tireremo le somme. Se non sarà per la gara contro il Milan lo avremo a disposizione per Empoli. L’auspicio è di ritrovarlo nel pieno della condizione. Romelu è un qualcosa che non abbiamo mai avuto finora.