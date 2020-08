Finale FA Cup, Video Gol Highlights Arsenal-Chelsea 2-1: Sintesi 1-8-2020

Risultato, Video Gol Highlights e Sintesi di Arsenal – Chelsea 2-1, Finale di FA Cup: l’Arsenal batte 2-1 nella finale di Wembley il Chelsea nel Derby e vince la FA Cup 2020, la 14° nella storia dei Gunners. Partita divertente che vede passare in vantaggio i Blues con Pulisic dopo 5 minuti, l’Arsenal però la pareggia su rigore con Aubameyang e nella ripresa trova il gol vittoria con una doppietta dell’attaccante gabonese. Rosso a Kovacic. Primo titolo da allentatore per Arteta e Arsenal che si qualifica ai gironi della prossima Europa League.

Nel match conclusivo della stagione calcistica inglese, l’Arsenal si aggiudica la FA Cup ai anni dei rivali cittadini del Chelsea e riscatta una stagione in chiaro scuro. 2-1 nella finale di Wembley, dove la squadra di Lampard passa avanti con Pulisic, ma una doppietta di Aubameyang tra i due tempi ribalta il risultato. 14° Coppa d’Inghilterra in bacheca per i Gunners, che approdano in Europa League, delusione per Frank Lampard.

Sintesi di Arsenal – Chelsea 2-1, Finale di FA Cup

La partita è viva ed equilibrata, con le due compagini che scelgono in partenza un modulo speculare, un 3-4-3 molto offensivo da ambo le parti. Il Chelsea è più manovriero e attento alla gestione del pallone, l’Arsenal cerca la giocata in ripartenza e in verticale a far andare i suoi velocisti offensivi. Al 3° minuto subito Mount col destro ci prova, ma Martinez è attento. Due minuti dopo però è vantaggio Bues: buona combinazione offensiva del Chelsea, sponda in area di Giroud che serve Pulisic che da distanza ravvicinata non può sbagliare e firma l’1-0. Al 10° sempre Pulisic col destro, ma il tiro è respinto. L’Arsenal ci mette un po’ ad uscire dal guscio ma poi entra in partita. Al 24° annullato un gol a Pepé per offside precedente, ma al 27° Gunners che trovano il pari. Disattenzione difensiva del Chelsea, Aubameyang scappa ad Aziplicueta che è costretto a stenderlo in area: rigore e 1-1 realizzato proprio da Aubameyang.

La ripresa è molto più compassata e lenta nei ritmi e il match è più nervoso rispetto ai primi 45. Non accade molto fino a che il fulmine a ciel sereno dei Gunners al 67°: strappo in contropiede di Bellerin che taglia tutto il centrocampo Chelsea, servizio per Pepé che allunga per Aubameyang che secca in dribbling Zouma e fa il 2-1 con doppietta. Il Chelsea non sembra troppo capace di reagire e anzi perde un po’ la testa, trovando un rosso per Kovacic per doppio giallo. Nel maxi recupero il Chelsea prova il forcing finale ma è tutto molto confusionario e non basta ad impensierire l’Arsenal che si porta a casa la FA Cup, la 14° della sua storia.

Video Gol Highlights Arsenal – Chelsea 2-1, Finale di FA Cup

ll tabellino di ARSENAL – CHELSEA 2-1, FINALE DI FA CUP

ARSENAL – CHELSEA 2-1

ARSENAL (3-4-3): MARTINEZ, HOLDING, DAVID LUIZ (88′ PAPASTATHOPOULOS), TIERNEY 90′ KOLASINAC), BELLERIN, XHAKA, CEBALLOS, MAITLAND-NILES, PEPE, AUBAMEYANG, LACAZETTE (81′ NKETIAH)

CHELSEA (3-4-3): CABALLERO, AZIPLICUETA (34′ CHRISTENSEN), RUDIGER 78′ (HUDSON-HODOI), ZOUMA, MARCOS ALONSO, JORGINHO, KOVACIC, JAMES, PULISIC (48′ PEDRO), GIROUD (78′ ABRAHAM), MOUNT (78′ BARKLEY)

AMMONITI: KOVACIC ( C ), AZPILICUETA ( C ), MOUNT ( C), CEBALLOS (A), RUDIGER ( C), BARKLEY ( C),

ESPULSI: KOVACIC ( C)

ARBITRO: ANTHONTY TAYLOR

GOL: 5′ PULISIC ( C), 28′, 67′ AUBAMEYANG (A)

