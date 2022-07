Finale DFL-Supercup, Red Bull Lipsia-Bayern Monaco dove vederla in TV e diretta Streaming: orario e formazioni 30-7-2022

Dove vedere Red Bull Lipsia-Bayern Monaco, finale della DFL-Supercup, sabato 30 Luglio 2022 alle 20:30. La finale sarà trasmessa in Diretta TV e Streaming in esclusiva su Sky.

La Supercoppa tedesca tra Lipsia e Bayern Monaco, sarà anche il primo grande banco di prova per la nuova versione dei bavaresi.

La squadra di Nagelsmann sarà priva del giocatore che, in questi anni, ha trascinato i tedeschi a suon di gol e grandi giocate: infatti, con Robert Lewandowski trasferitosi al Barcellona, potrebbe cambiare radicalmente lo stile di gioco dei bavaresi.

Per un campione che esce, ce ne sono altri che entrano: Sadio Manè è il colpo grosso della campagna acquisti bavarese e si unisce ai giovani De Ligt, arrivato dalla Juventus, e Gravenberch.

Il Lipsia, invece, vuole subito misurarsi contro la squadra più importante del calcio tedesco per capire a che livello è. La scorsa stagione è stata dolce/amara in termini di risultati ma la vittoria in Coppa di Germania permetterà alla squadra di Tedesco di giocarsi le proprie possibilità per alzare la prima coppa della stagione.

Come vedere Red Bull Lipsia-Bayern Monaco in Diretta TV e Streaming Live

Partita: Red Bull Lipsia-Bayern Monaco

Red Bull Lipsia-Bayern Monaco Data: Sabato 30 Luglio 2022

Sabato 30 Luglio 2022 Orario: 20:30

20:30 Canale tv: Sky Sport Uno (canale 201), Sky Calcio (canale 251), Sky Sport Football (canale 203)

Sky Sport Uno (canale 201), Sky Calcio (canale 251), Sky Sport Football (canale 203) Streaming: SkyGo (App), NowTv (App e sito)

Sarà possibile vedere il match tra il Red Bull Lipsia di Domenico Tedesco e il Bayern Monaco di Julian Nagelsmann, con calcio d’inizio programmato per le ore 20:30 di Sabato 30 Luglio 2022, tramite il possesso di un abbonamento Sky comprendente i pacchetti “Calcio” e “Sport”. Il match sarà visibile attraverso i canali del decoder Sky adibiti al racconto delle Coppe Estere Sky Sport , Sky Calcio.

Sarà, inoltre, possibile seguire il match tramite le piattaforme digitali scaricando l’App SkyGo (accessibile a chi ha un abbonamento Sky), NowTV, che non ha bisogno di un abbonamento a Sky ma semplicemente dell’acquisto di un pacchetto, oppure si potrà sentire la diretta della partita via Radio su Rai Radio 1.

Dove ascoltare la Radiocronaca di Red Bull Lipsia-Bayern Monaco

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Red Bull Lipsia-Bayern Monaco in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno oppure cliccando sul pulsante PLAY presente nel player in basso.

La radiocronaca della partita sarà disponibile anche su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Le ultime sulle formazioni di Red Bull Lipsia-Bayern Monaco

De Ligt con la maglia della Juventus in allenamento. Fonte: De Ligt Twitter

C’è attesa per la prima sfida dell’anno tra Lipsia e Bayern e, soprattutto, sul debutto dei nuovi acquisti.

Il Red Bull Lipsia non cambierà la formazione già conosciuta nella scorsa stagione, ma introdurrà, nella linea dei mediani, la presenza del neo acquisto Schlager, dal Wolfsburg.

La batteria offensiva, invece, resta immutata con Dani Olmo, Nkunku e Szoboszlai a sostegno dell’ex Milan Andrè Silva.

Il Bayern Monaco, invece, dovrebbe poter schierare tutti e tre i nuovi acquisti della campagna bavarese con De Ligt al centro della difesa, Gravenberch a centrocampo e Sadio Manè sugli esterni.

Vedremo un Bayern, probabilmente, con il falso nueve vista la cessione del super bomber Lewandowski e i dubbi sulla condizione di Muller.

Le probabili formazioni di Red Bull Lipsia-Bayern Monaco

RED BULL LIPSIA (4-2-3-1): Gulacsi; Angelino, Gvardiol, Simakan, Klostermann; Laimer, Schlager; Szoboszlai, Nkunku, Olmo; Andrè Silva. All: Tedesco.

BAYERN MONACO (4-3-3): Neuer; Davies, Hernandez, De Ligt, Pavard; Kimmich, Gravenberch, Musiala; Manè, Sanè, Gnabry. All: Nagelsmann