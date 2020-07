Finale Coupe de France, Video Gol Highlights PSG-Saint Etienne 1-0: Sintesi 24-7-2020

Risultato, Video Gol Highlights e Sintesi di PSG-Saint Etienne 1-0, Finale di Coppa di Francia: il PSG vince 1-0 contro il Saint Etienne e conquista la 13° Coppa di Francia della sua storia. Match deciso da un gol di Neymar nel primo tempo, ma partita nervosa e poco spettacolare soprattutto per i molti falli. Alla mezzora rosso a Perrin per una brutta entrata su Mbappe, costretto a uscire in lacrime.

Nella prima partita ufficiale della ripresa del campionato francese va in scena allo Stade de France di Parigi la finale di Coppa di Francia. Vince come da pronostico il PSG che batte nell’atto conclusivo il Saint Etienne per 1-0 grazie a un tap-in di Neymar. Brutta partita, equlibirata ma molto cattiva e agitata, soprattutto nella prima frazione. La svolta alla mezzora quando Perrin compie un’entrata killer su Mbappé: rosso al capitano dei Verdi e uscita dal campo per il talentino francese e rissa in campo. I parigini poi non riescono a chiudere il match in superiorità numerica, ma nella ripresa rischiano poco grazie a una maggiore tecnica e un più intelligente controllo del possesso, anch sprecando qualche palla gol. 13° Coppa di Francia nella storia dei parigini.

Sintesi di PSG – Saint Etienne 1-0, Finale di Coppa di Francia

Come detto la partita non offre un grande spettacolo, il PSG parte favorito ma non mostra fin da subito la sua superirità tecnica. Il Saint Etienne è ben messo in campo e al 4° minuto rischia ance il vantaggio colpendo un palo dopo una bella azione personale di Bouanga. Parigini che controllano il possesso palla ma sono poco incisivi, fino a che Mbappé al 14° si inventa una percussione sulla trequarti, triangola con Di Maria e arriva al tiro in area, conclusione respinta ma sul tap-in è pronto Neymar che deposita in rete l’1-0.

Il lato gioco della prima frazione termina qui perché poi la partita si incattivisce e rischia di diventare una corrida. Già perso per infortunio Kehrer (sostituito da Dagba), alla mezzora l’episodio chiave del match: Capitan Pierrin compie un’entrata rovinosa sulla caviglia di Mbappé che rimane a terra dolorante. Dopo consulto VAR è rosso per il capitano del Saint Etienne, con Mbappé costretto a uscire in lacrime. Successivamente il gicoatore tornerà in stampelle e con una copertura alla caviglia, anche se non è ancora data certa l’entità dell’infortunio. Prima dell’intervallo si assiste ad altri interventi pericolosi, soprattuto dalla parte del Saint Etienne.

Nonostante la superiorità numerica, nella ripresa il PSG non chiude la contesa seppur sprechi molto con Di Maria, Sarabia (entrato al posto di Mbappé) e Icardi, assente in partita ma anche mal servito. Neymar è attivo ma non ha mai vere chance di gol. Il Saint Etienne in 10 e con un sol ogol di scarto, ha il merito di rimanere in partits fino alla fine, anche se non impegna mai davvero Navas. Finisce 1-0 per il PSG che si aggiudica la Coppa di Francia, in una finale per nulla memorabile.

Video Gol Highlights di PSG – Saint Etienne 1-0, Finale di Coppa di Francia

Il tabellino di PSG – Saint Etienne 1-0, Finale di Coppa di Francia

PSG – SAINT ETIENNE 1-0

PSG (4-4-2): Navas, Kehrer (20′ Dagba), Marquinhos, Thiago Silva, Bakker, Di Maria, Gueye, Paredes (75′ Verratti), Neymar, Icardi, Mbappé (33′ Sarabia)

SAINT ETIENNE (4-2-3-1) : Moulin, Kolodziejczak, Perrin, Fofana, Debuchy (83′ Krasso), M’Vila, Camara (46′ Neyou), Bouanga, Boudebouz (75′ Nordin), Maçon (34′ Moucoudi), Hamouma (46′ Khazkri)

GOL: 14′ Neymar (PSG)

AMMONITI: Maçon (SE), Moulin (SE), Hamouma (SE), Bakker (PSG), Paredes (PSG), Verratti (PSG), Marquinhos (PSG), Camara (SE), M’Vila (SE), Fofana (SE)

ESPULSI: Perrin (SE)

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS