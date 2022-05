Finale Coppa Italia, Juventus-Inter: conferenza stampa pre-partita Simone Inzaghi

Un Simone Inzaghi molto motivato quello che si è presentato al consueto appuntamento con la conferenza stampa pre-partita. Tanti i temi analizzati dal tecnico nerazzurro in vista della finale di Coppa Italia contro la Juventus.

Orgoglio nel percorso: “Non mi sarei aspettato di raggiungere così tanti obiettivi in così breve tempo. Sono felice di quanto fatto fin qui sia da me che dai miei ragazzi. Peccato per quel periodo di flessione di 7 punti in 7 gare, questo però è avvenuto mentre ci giocavamo ottavi di Champions contro il Liverpool oggi finalista della competizione. Non dimentichiamolo”.

Simone Inzaghi, 46 anni, allenatore dell’Inter. Fonte foto: Facebook, profilo ufficiale Inter

La finale: “In partite del genere l’impegno e la concentrazione deve essere al 120%. Partite del genere vengono decise dai dettagli. Noi sappiamo come vincere contro di loro, ma ogni gara ha una storia a sé. Felice di giocarmi questa gara in uno stadio che mi ha dato tantissimo”.

Spinta del pubblico: “I nostri tifosi non ci hanno mai fatto mancare l’appoggio, raggiungendoci e supportandoci anche fino ad Udine. I tifosi dell’Inter sono molto passionali, il corteo di domani a ponte Milvio ci darà la carica giusta per approcciare al meglio”.

Recuperi: “Bastoni sta bene e sarà tra i convocati. Vecino sarà out per qualche acciacco fisico, per il resto gruppo a completa disposizione”.