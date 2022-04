Finale Coppa Italia dove vederla in Diretta TV e Streaming: orari e formazioni 11-5-2022

Dove vedere in diretta TV e streaming la finale di Coppa Italia tra Inter e Juventus. La partita si giocherà mercoledì 11 magio alle ore 21 allo stadio Olimpico di Roma. Il match sarà visibile in chiaro su Canale 5 ed in streaming su Mediasetplay.

La Coppa Italia è arrivata alla sua conclusione. La finale sarà tra Inter e Juventus, proprio come quella della Supercoppa Italia. I nerazzurri, nella semifinale di ritorno, sono riusciti a trionfare nel derby per 3-0 contro il Milan. In gol per la squadra di Simone Inzaghi un super Lautaro Martinez, autore di una doppietta, e per concludere Robin Gosens per il definitivo tris.

Una vittoria importante, dopo lo 0-0 dell’andata, che ha portato l’Inter fino in finale dove troverà i bianconeri. Gli uomini di Max Allegri, forti dell’1-0 dell’andata con l’autorete di Venuti, vincono senza troppi problemi per 2-0 contro la Fiorentina con le reti dell’ex Federico Bernardeschi e di Danilo.

Per la finale dell’11 maggio all’Olimpico ci sarà una sorta di replay della scorsa Supercoppa Italiana dove a trionfare fu l’Inter grazie ad una rete di Sanchez. La Juventus spera di ritornare a vincere la Coppa Italia dopo quella dello scorso anno nella finale contro l’Atalanta. Anche l’Inter vorrebbe rialzare il trofeo che manca dal 2010, nel 3-1 contro il Palermo.

Dove seguire la finale di Coppa Italia in diretta TV e streaming

Da quest’anno, la Coppa Italia sarà una esclusiva Mediaset per i prossimi tre anni. La finale sarà visibile in chiaro su Canale 5 e sarà possibile seguirla anche in streaming sul sito MediasetPlay o sull’app scaricabile per PC, smartphone e tablet.

Dove vedere in diretta TV e streaming la finale di Coppa Italia

Partita : Juventus-Inter

: Juventus-Inter Data : 11 maggio

: 11 maggio Orario : 21:00

: 21:00 Diretta tv : Canale 5

: Canale 5 Streaming: MediasetPlay

Juventus-Inter, le ultimissime

La Juve sceglie un 4-2-3-1. Szczesny a porta e davanti al polacco la difesa con Bonucci e de Ligt come centrali e sulle fasce Danilo con Alex Sandro. A centrocampo Zakaria assieme a Rabiot. Sulla trequarti Cuadrado, Dybala e Bernardeschi saranno schierati dietro l’unica punta Vlahovic.

3-5-2 per l’Inter. Handanovic tra i pali e nel reparto difensivo dovrebbero esserci dal primo minuto Skriniar e de Vrij al fianco di Bastoni. Per il centrocampo, come registi centrali ci dovrebbero essere Barella, Brozovic e Calhanoglu mentre sugli esterni Dumfries con Perisic. In attacco il duo formato da Lautaro e Correa.

Juventus-Inter, le probabili formazioni

JUVENTUS (4-2-3-1): Szczesny; Danilo, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Zakaria, Rabiot; Cuadrado, Dybala, Bernardeschi; Vlahovic.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Correa.