FIFA Best 2022, i vincitori: premiati Lionel Messi come Miglior Giocatore, Scaloni Miglior Allenatore e Martinez Miglior Portiere.

Nella serata odierna di Parigi sono stati svelati tutti i vincitori del FIFA best Football Awards 2022. L’Argentina ha avuto un vero e proprio predominio nei riconoscimenti dopo la Coppa del Mondo portata a casa lo scorso dicembre, a Leo Messi il premio come Miglior Giocatore, a Lionel Scaloni il premio come Miglior Allenatore e ad Emiliano Martinez il premio come Miglior Portiere.

Non sono mancate le parole di gioia di Lionel Messi a fine cerimonia, l’argentino ha così commentato il riconoscimento assegnatogli “È un piacere essere qui stasera ed aver vinto, questo è un premio di gruppo. Per me è stato bellissimo aver potuto realizzare un sogno che ho sempre inseguito con tanta insistenza, Dio ci ha permesso di vincere la Coppa del Mondo. Ringrazio la mia famiglia e i miei figli che mi stanno guardando e tutto il popolo argentino per aver vissuto le nostre stesse emozioni al mondiale.”

Durante la cerimoni sono stati assegnati anche altri premi tra cui quello della Miglior Calciatrice, aggiudicatosi da Alexia Putellas, il Puskas Awards vinto da Marcin Oleksy e quello della Migliore Allenatrice andato a Sarina Wiegman.

Ecco tutti i premi del FIFA Best Football Awards 2022:

The Best FIFA – Miglior giocatore a Lionel Messi che ha battuto Karim Benzema e Kylian Mbappé;



The Best FIFA – Miglior giocatrice ad Alexia Putellas che ha battuto Beth Mead e Alex Morgan;



The Best FIFA – Miglior allenatore maschile a Lionel Scaloni che ha battuto Pep Guardiola e Carlo Ancelotti;



The Best FIFA – Premio Puskás, Miglior gol dell’anno a Marcin Oleksy che ha battuto Dimitri Payet e Richarlison;



The Best FIFA – Miglior portiere maschile a Emiliano Martinez che ha battuto Yassine Bounou e Thibaut Courtois;



The Best FIFA – Miglior portiere femminile a Mary Earps che ha battuto Ann-Katrin Berger e Christiane Endler;



The Best FIFA – Miglior allenatore femminile a Sarina Wiegman che ha battuto Sonia Bompastor e Pia Sundhage.