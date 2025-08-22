Fantacalcio: formazione da schierare 1° Giornata Serie A: i Top 11

Formazione Top 11 Fantacalcio da schierare alla 1° Giornata Serie A 2025-26 per partire al meglio: il nostro Top 11 punta su un mix di certezze, talento e possibili sorprese, perfetto per affrontare una prima giornata sempre ricca di insidie. L’obiettivo è partire forte e conquistare subito punti preziosi, senza trascurare i giocatori che possono portare bonus grazie a rigori, calci piazzati o un calendario favorevole.

La Serie A 2025/26 apre ufficialmente i battenti sabato 23 agosto e gli appassionati di fantacalcio sono pronti a schierare la formazione migliore per cominciare con il piede giusto.

La prima giornata propone sfide già interessanti, con Genoa-Lecce e Sassuolo-Napoli in programma alle 18:30, anticipando un weekend ricco di emozioni.

Consigli per la difesa: affidabilità e bonus potenziali

Il reparto arretrato, spesso sottovalutato, può fare la differenza sin da subito. Per questa prima giornata puntiamo su giocatori solidi ma con capacità di incidere anche in zona offensiva:

Mike Maignan (Milan) – È il portiere di riferimento per questa giornata. Il Milan affronta una sfida abbordabile e Maignan offre ampie garanzie per il clean sheet .

– È il portiere di riferimento per questa giornata. Il Milan affronta una sfida abbordabile e Maignan offre ampie garanzie per il . Angelino (Roma) – Esterno mancino con spiccate doti offensive. Sa crossare con precisione e può portare bonus assist, anche se la concorrenza interna è alta.

– Esterno mancino con spiccate doti offensive. Sa crossare con precisione e può portare bonus assist, anche se la concorrenza interna è alta. Bremer (Juventus) – Uno dei migliori difensori centrali della Serie A. Dominante nei duelli aerei e sempre pericoloso sui calci piazzati. Un nome da inserire senza esitazioni.

– Uno dei migliori difensori centrali della Serie A. Dominante nei duelli aerei e sempre pericoloso sui calci piazzati. Un nome da inserire senza esitazioni. Bellanova (Atalanta) – Esterno a tutta fascia capace di creare superiorità numerica e inserimenti continui. La sua spinta può rivelarsi decisiva contro difese compatte.

Consigli per il centrocampo: qualità, fantasia e calci piazzati

La mediana della tua rosa deve garantire continuità di rendimento e potenziali bonus. Le scelte migliori per la prima giornata:

Christian Pulisic (Milan) – Giocatore chiave nei meccanismi offensivi dei rossoneri. Rapido, imprevedibile e con un’ottima propensione al gol, è perfetto per partire forte.

– Giocatore chiave nei meccanismi offensivi dei rossoneri. Rapido, imprevedibile e con un’ottima propensione al gol, è perfetto per partire forte. Atta (Udinese) – Giovane talento classe 2003, già titolare fisso. Abbina fisicità e intelligenza tattica, fondamentale per chi cerca un centrocampista affidabile a basso costo.

– Giovane talento classe 2003, già titolare fisso. Abbina fisicità e intelligenza tattica, fondamentale per chi cerca un centrocampista affidabile a basso costo. Stanciu (Genoa) – Specialista sui calci piazzati e rigorista. Contro il Lecce può essere decisivo sia per gli assist che per i gol.

– Specialista sui calci piazzati e rigorista. Contro il Lecce può essere decisivo sia per gli assist che per i gol. Paz (Como) – Un trequartista moderno con compiti offensivi. Batte rigori e punizioni, quindi il potenziale bonus è altissimo.

Consigli per l’attacco: bomber di razza e scommesse vincenti

Per vincere al fantacalcio servono attaccanti in grado di fare la differenza. Ecco le scelte migliori per il primo turno:

Moise Kean (Fiorentina) – Velocità, potenza e fame di gol. Ha iniziato bene la stagione e contro una difesa non impeccabile può essere devastante.

– Velocità, potenza e fame di gol. Ha iniziato bene la stagione e contro una difesa non impeccabile può essere devastante. Lautaro Martínez (Inter) – Capitano e leader offensivo dei nerazzurri. Non solo è uno dei migliori attaccanti della Serie A, ma anche un top assoluto per il fantacalcio.

– Capitano e leader offensivo dei nerazzurri. Non solo è uno dei migliori attaccanti della Serie A, ma anche un per il fantacalcio. Kenan Yildiz (Juventus) – La grande sorpresa della scorsa stagione è pronto a confermarsi. Dotato di tecnica sopraffina e personalità, può portare gol e assist già alla prima giornata.

Top 11 consigliata per la 1ª giornata di Serie A 2025/2026

Giocatore Squadra Ruolo Prossimo avversario Consiglio Fantacalcio Mike Maignan Milan Portiere Milan vs Empoli Ottima chance di **clean sheet**, da schierare senza dubbi. Angelinó Roma Difensore Roma vs Monza Spinta costante sulla fascia, possibile bonus assist. Bremer Juventus Difensore Juventus vs Cagliari Solido dietro e pericoloso sui calci piazzati, top pick difensiva. Bellanova Atalanta Difensore Atalanta vs Verona Esterno offensivo, può portare assist e creare superiorità numerica. Christian Pulisic Milan Centrocampista Milan vs Empoli Imprevedibile, può segnare e servire assist: schierarlo è obbligatorio. Atta Udinese Centrocampista Udinese vs Parma Ottima scelta low cost, garantisce continuità e recupera tanti palloni. Stanciu Genoa Centrocampista Genoa vs Lecce Tiratore di punizioni e rigori, può essere decisivo alla prima giornata. Paz Como Centrocampista Como vs Frosinone Gioca dietro le punte e batte rigori: altissimo potenziale bonus. Moise Kean Fiorentina Attaccante Fiorentina vs Torino Fisico, rapido e affamato di gol, può colpire in qualsiasi momento. Lautaro Martínez Inter Attaccante Inter vs Bologna Capitano e rigorista, è il bomber di riferimento: schierarlo è d’obbligo. Kenan Yildiz Juventus Attaccante Juventus vs Cagliari Talento cristallino, può portare bonus già alla prima giornata.

Modulo scelto: 3-4-3

Portiere: Maignan

Maignan Difensori: Angelino, Bremer, Bellanova

Angelino, Bremer, Bellanova Centrocampisti: Pulisic, Atta, Stanciu, Paz

Pulisic, Atta, Stanciu, Paz Attaccanti: Kean, Lautaro, Yildiz

Formazione prima giornata Serie A 2025/2026: