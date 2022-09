F1 Singapore 2022, Risultati PL2: Sainz e Leclerc davanti

I due ferraristi comandano al termine del venerdì di Marina Bay. Seguono Russell, Verstappen e Hamilton

Nel segno della Ferrari le seconde libere di Singapore. Con un paddock in subbuglio a causa delle voci (alquanto fondate) su uno sforamento consistente del budget cap da parte della Red Bull nella scorsa stagione, la pista ha emesso i primi verdetti (molto parziali, ndr), con le due F1-75 davanti a tutti in classifica.

Carlos Sainz Jr., autore del miglior tempo nelle PL2 del GP di Singapore 2022 (foto da: twitter.com/ScuderiaFerrari)

In vetta c’è un pimpante Carlos Sainz Jr. (1:42.587), seguito dal team-mate Charles Leclerc (+0.208), il quale ha perso la prima metà di sessione per rilevanti interventi di modifica al setup della sua monoposto. Primo inseguitore del duo di Maranello è George Russell che, a netto di qualche sbavatura, piazza la sua W13 #63 a 324 millesimi dallo spagnolo, mettendosi davanti al quasi bicampione Max Verstappen (+0.339), oggi per lui 25 candeline, e al compagno di box Lewis Hamilton (+0.595).

Buon 6° crono per Esteban Ocon, su Alpine (+0.825), tallonato dalla Alfa Romeo di Valtteri Bottas (+0.844) e dall’altra A522 di Fernando Alonso (+0.933). Ancora in affanno Sergio Perez, solo 9° (+1.319), mentre la Aston Martin di Lance Stroll chiude la top-10 (+1.395).

Lando Norris, su McLaren, apre la seconda metà di classifica (+1.426), collocandosi davanti alla seconda Aston di Sebastian Vettel (+1.662), alla Haas di Kevin Magnussen (+1.835) e all’AlphaTauri di Pierre Gasly (+1.882), il quale ha vissuto una disavventura in pitlane nell’ultima fase di sessione, quando sulla sua AT03 si è sviluppato un principio d’incendio mentre veniva riportata dai meccanici nel box.

Con il 15° tempo ed ultimo sotto i 2 secondi di distacco (+1.937) troviamo Guanyu Zhou, su Alfa Romeo; seguono il rientrante Alexander Albon, su Williams (+2.557), Yuki Tsunoda, su AlphaTauri (+2.624), e Daniel Ricciardo, sulla seconda McLaren (+2.860). Completano il quadro la Haas di Mick Schumacher (+3.036) e la Williams di Nicholas Latifi (+3.966).