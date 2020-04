F1, Renault Racing Sport riduce le attività

La Scuderia Renault annuncia la riduzione delle attività. Fonte: Renault.com

La Renault Racing Sport è una delle poche fabbriche a non aver fermato completamente le proprie attività. Tuttavia, la crisi del Coronavirus ha costretto anche il team francese ad una riduzione del lavoro compiuto in fabbrica, per poter proteggere i propri dipendenti. La casa, infatti, ha messo un comunicato ufficiale sul proprio sito.

Renault Racing Sport riduce le attività. Il comunicato ufficiale

Il team francese ha ritenuto importante condividere tramite Internet la propria decisione di ridurre il lavoro nelle proprie sedi di Viry-Châtillon e di Enstone. Ecco la traduzione integrale del loro comunicato.

“La crisi che abbiamo affrontato nelle passate settimane non ha precedenti. Abbiamo avuto chiare direttive dalla FIA e dalla F1 più la mobilitazione dei vari enti impegnati nello sport che hanno reso possibile prendere alcune decisioni per proteggere le squadre a breve termine e rafforzare il nostro sport a medio termine.

In questo contesto, la scuderia Renault Sport Racing ha deciso di osservare la prematura nonchè estesa chiusura per i suoi siti di Enstone e Viry- Chatillon, che parte dal 30 marzo fino al 3 maggio incluso. Inoltre, implementeremo le seguenti misure per lo staff:

Per Viry-Châtillon, Renault ha deciso di usare un regime lavorativo part-time dal 6 aprile per un periodo provvisorio di 12 settimane. Questo periodo però può essere allungato o ridotto a seconda dello sviluppo della situazione. La decisione è stata presa consultando i rappresentanti degli impiegati ed è stata supportata da un accordo solidaleper proteggere la compagnia e i suoi impiegati. Le attività non interessate dalla chiusura FIA – Formula E e le gare dei clienti – il lavoro partirà a seconda delle condizioni di salute e i bisogni della compagnia.

Per Enstone, Renault ha deciso di applicare retroattivamente lo schema per la salvaguardia del lavoro disposta dal governo britannico. Come il 1 aprile, la vasta maggioranza dello staff di Enstone avrà una chiusura totale (cassa integrazione) fino al 31 maggio. Questo verrà rivisto a seconda della situazione. Abbiamo anche convenuto che l’ammonto sarà dell’ 80 % del salario attuale per tutti i membri dello staff. I salari dello staff attivo, compresi i manager, sarà ridotto nelle stesse proporzioni.”

Cyril Abiteboul, Renault Sport Racing Managing Director ha dichiarato: “Le difficilissime condizioni umane e sanitarie che stiamo sperimentando e la chiusura rigida in Francia ed Inghilterra, come nella maggior partedei paesi che ospitano i Grand Prix, non ci permettono ancora di misurare l’impatto sul nostro sport. Per cui dobbiamo usare le misure a nostra disposizione per attraversare questo periodo prolungato di incertezza e inattività meglio che possiamo, mentre proteggiamo tutto il team che abbiamo costruito negli ultimi quattro anni.”

