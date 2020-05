F1, Renault in trattative con Bottas: fra Realtà e Rumours

Ci stiamo avvicinando con cautela a quella che potrebbe essere un’altra bomba di mercato, i cui protagonisti questa volta potrebbero essere Valtteri Bottas e la Renault. La scuderia francese, infatti, pare che si stia facendo avanti con un contratto proprio con la seconda guida Mercedes. Badate bene, sono solo rumours per ora. Questa sarà l’ennesima voce di corridoio o ci sarà, magari, un fondo di verità?

Bottas è corteggiato dalla Renault. Fonte: Profilo Twitter ufficiale di Bottas

2021: una stagione di novità

Sembra che le sorprese continuino ad arrivare. Tira aria di cambiamento, per la stagione 2021 ma non per il nuovo cambio di regolamento, come pensavamo all’inizio.

Dato che la pandemia in corso ha scombinato tutti i piani e rimandato l’applicazione del nuovo regolamento al 2022, se non ancora più in là, le scuderie devono arrangiare un Piano B, che comporta una stagione 2021 basata sulla stessa vettura del 2020 un pochino aggiornata – complice anche la chiusura delle fabbriche ed una pausa invernale praticamente inesistente.

In questa ottica, piloti e team possono cogliere la palla al balzo ed andare a puntare su quel cambio di line-up che comporta quindi una stagione di adattamento l’uno all’altro. Quel posto in Renault sembrava chiamare Vettel, ma i transalpini avevano annunciato la volontà di fare fare un salto di qualità ad un loro giovane. E se invece quel posto se lo aggiudicasse Valtteri Bottas?

Renault corteggia Bottas

Il team principal della Renault Cyril Abiteboul sarebbe stato visto parlare con Didier Coton, il manager di Bottas. Si potrebbe trattare di una discussione d’affari, che coinvolge una possibile offerta di contratto con loro relativo alla stagione 2021.

Tuttavia, l’uso del condizionale è d’obbligo, in quanto queste sono solo voci finchè rimaniamo in attesa dell’ufficialità. Questa condizione d’attesa, inoltre, potrebbe durare a lungo, in quanto Toto Wolff ha dichiarato di non avere alcuna fretta di confermare la line-up della Freccia d’Argento. Che siano in trattative con un certo tedesco?

Per ora basta congetture, aspettiamo di vedere cosa accadrà in questa pazza stagione 2020.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS