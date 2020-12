F1 Lewis Hamilton Positivo al Covid19: salterà GP di Sakhir

Lewis Hamilton è risultato positivo al Covid19 in un tampone effettuato nella giornata di ieri dopo aver vinto il Gran Premio del Bahrain di domenica.

Il pilota britannico della Mercedes già vincitore del titolo piloti 2020 di F1, per la 7° volta in carriera, potrebbe congedarsi così dal Mondiale 2020 di Formula 1.

Questo il comunicato ufficiale in un tweet della Mercedes:

“Il team Mercedes-Amg Petronas F1 è dispiaciuto di di annunciare che Lewis Hamilton è risultato positivo al Covid-19 e non potrà prendere parte al GP di Sakhir di questo fine settimana”.

Ecco il comunicato ufficiale sul profilo Twitter della Mercedes Amg:

Lewis Hamilton la scorsa settimana è stato sottoposto al test del tampone molecolare per 3 volte sempre con esito negativo, l’ultimo dei quali è stato proprio domenica alla vigilia del Gran Premio del Bahrain.



Lunedì mattina il pilota britannico si è svegliato con lievi sintomi febbrili ed è stato avvisato che un suo contatto era risultato positivo prima dell’arrivo in Bahrain.

Lewis Hamilton nella giornata di ieri ha effettuato un nuovo test che ha dato esito positivo.

Ora il pilota della Mercedes è in isolamento seguendo i protocolli Covid-19.

Hamilton ha solo sintomi lievi e nulla di preoccupante e l’intera squadra gli ha fatto subito gli auguri di pronta guarigione.

Nel week end è in programma in Bahrain il Gran Premio di Sakhir e la Mercedes vista l’assenza di Hamilton dovrà annunciare in settimana il suo sostituto.

