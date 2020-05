F1, Hakkinen: “Vettel? Grande aggiunta per tutti i team”

Vettel è un’aggiunta per qualunque team. Fonte: Twitter ufficiale ESPN

Mika Hakkinen è una vera leggenda che non esita a prendere le parti di un pluri campione del mondo troppo spesso sottovalutato, Sebastian Vettel. L’ex pilota della McLaren, infatti, ha meso in evidenza il talento ed il perfezionismo del tedesco, definendolo come “una valorosa aggiunta” per qualunque team che lo accolga al suo interno. Vediamo perchè.

Hakkinen crede in Vettel

Non dobbiamo dirlo noi, si sa che Sebastian Vettel ha affrontato qualche stagione difficile. Il motivo non è così univoco, in quanto ci sono i sostenitori da una parte, che colpevolizzano la macchina ed il team che, è fuori di ogni dubbio, sta palesemente puntando su Charles Leclerc e dall’altra parte chi si gira dall’altra parte, definendolo “bollito”. La verità, come spesso accade, potrebbe stare nel mezzo, ovvero potrebbe essersi incatenata una serie di eventi sfortunati che ha mandato in crisi il tedesco. Fatto sta, che la scuderia di Maranello gli ha offerto un rinnovo di un anno, prontamente rifiutato. Quale potrebbe essere a questo punto il futuro di Vettel? Possibile che un quattro volte campione del mondo non abbia altra alternativa che il ritiro? Il campione finlandese Mika Hakkinen non la vede così.

“Uno come Vettel sarà sempre un’importante aggiunta, in qualunque team decida di andare- ha detto Hakkinen- Il suo futuro dipende esclusivamente dalle sue decisioni. Lui è una grande personalità, non ha vinto 4 titoli per caso.”

La rincorsa ad Hamilton

Con i suoi quattro titoli, il tedesco sta a due dietro a Lewis Hamilton. “Non sarà facile nè per lui nè per tutti gli altri prenderlo– annuncia il finlandese- Lewis è un pilota molto maturo, sbaglia poco o per niente, conosce perfettamente la sua macchina, sia dentro che fuori e sta ancora imparando. L’unica cosa su cui puntare è l’affidabilità della Mercedes, ma se continua così nessuno può prenderlo.”

