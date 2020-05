F1, Grosjean sul Mercato Piloti: “Il Bello deve arrivare”

Il lato bello di questo periodo di ferma ed immobilità è il mercato piloti ma ci pensa anche Romain Grosjean a movimentare le cose. In questi ultimi giorni, infatti, le calme acque della Formula 1 sono state smosse da parecchie innovazioni riguardanti la formazione in griglia nel 2021. Stando al francese di origine svizzera, comunque, non abbiamo ancora visto tutto, anzi.

Grosjean durante il GP di Abu Dhabi. Fonte: Twitter ufficiale Haas



Grosjean: “Il bello deve ancora venire”

La a dir poco statica stagione 2020 sta iniziando lentamente e con cautela a prendere forma. A riscaldare la timida atmosfera del paddock, c’è però il mercato piloti. Sono partite infatti le prime notizie riguardo la formazione della griglia di partenza della stagione 2021, con Carlos Sainz che approda in Ferrari al posto di Sebastian Vettel e Daniel Ricciardo che va a finire in McLaren, al posto del pilota spagnolo.

Un simile “via-vai” si è visto qualche stagione fa, in quanto ben pochi piloti sono stati protagonisti di così tanti scambi, e di questa levatura, durante le ultimissime edizioni del Campionato Mondiale.

Un pilota della vecchia guardia come quello della Haas, Grosjean, però, non si lascia stupire.

“é stato interessante, c’erano delle chiacchiere dietro le quinte ovviamente ed alcune persone hanno fatto davvero un buon lavoro- ha affermato il francese. La conversazione si è successivamente spinta sulle sue aspettative ed opinioni al riguardo –“Non voglio mettermi nei pasticci!”– ha dichiarato Grosjean, andando poi a parlare di Alonso, che si dice stia lavorando per tornare in pista con la Formula 1 – é davvero un grandissimo pilota e sta lavorando davvero sodo. Eppure, ha già avuto un ritorno nel 2009 con la Renault – posso testimoniare- e non è andata a finire bene. Sarebbe sicuramente un aspetto positivo, senza ombra di dubbio, ma toglie anche un sedile e non ce ne sono rimasti molti, al momento. é anche interessante la situazione finanziaria dei team ma vediamo cosa succede.”

