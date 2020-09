F1 GP Toscana 2020, Risultati PL3: Bottas di pochi centesimi su Verstappen e Hamilton

Il finlandese ha portato a casa il miglior tempo nelle PL3 al Mugello, precedendo di 17 millesimi Verstappen e di 83 Hamilton

Il più veloce alla fine della terza sessione di prove libere del Gran Premio di Toscana è stato Valtteri Bottas. Il finlandese della Mercedes, finora molto in palla al Mugello, ha ottenuto il crono di 1:16.530 e vincendo per ora il confronto interno con Lewis Hamilton, staccato di 83 millesimi. In mezzo alle due W11, a soli 17 millesimi da Bottas, ecco però la Red Bull di Max Verstappen, che si candida a terzo incomodo.

Dietro i primi tre c’è la Racing Point di Lance Stroll (+0.582), seguito da un convincente Pierre Gasly, AlphaTauri (+0.696) e dal compagno di box Sergio Perez (+0.811). La prima Ferrari è quella di Charles Leclerc, 7° (+0.958), piazzatosi davanti alla seconda RB16 di Alexander Albon (+1.008), all’altra AlphaTauri di Daniil Kvyat (+1.097) e alla Haas di Romain Grosjean (+1.105).

Miglior tempo per Valtteri Bottas nelle PL3 al Mugello (foto da: twitter.com/F1)

Subito fuori dalla top-10 Esteban Ocon (+1.216) e Carlos Sainz Jr. (+1.238), con Renault e McLaren finora non brillanti. In 13° e 14° posizione, quindi, abbiamo le due Alfa Romeo di Antonio Giovinazzi (+1.282) e di Kimi Raikkonen (+1.313), mentre Kevin Magnussen, con la seconda Haas, ha il 15° crono (+1.509).

Buona PL3 per Nicholas Latifi, che porta la Williams in 16° posizione (+1.542), davanti alla Renault di Daniel Ricciardo (+1.612) e alla Ferrari di un Sebastian Vettel (+1.656) che sta faticando molto nel trovare il giusto feeling.

Chiude la classifica Lando Norris, McLaren (+2.296), mentre George Russell non ha completato nemmeno un giro, a causa di un problema con il brake-by-wire sulla sua Williams. Come giri completati, i più attivi sono stati Sainz e Norris (19), davanti a Grosjean (18); in coda, tolto Russell (0), abbiamo Verstappen e Stroll (10).

Classifica e tempi delle PL3 del Gran Premio di Toscana 2020 (foto da: twitter.com/F1)

