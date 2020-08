F1 GP Spagna 2020, Qualifiche Verstappen: “Abbiamo fatto il massimo”

L’olandese becca 7 decimi, ma con il 3° tempo domani conta di poter mettere pressione sulle Mercedes

L’obiettivo di Max Verstappen e della Red Bull era la 3° piazzola dello schieramento, per potersi garantire la possibilità di poter infastidire in gara le Mercedes, imprendibili sul giro secco, tenendo dietro clienti potenzialmente molto scomodi come le Racing Point. E l’olandese ha assolto in pieno il suo compito.

Verstappen, infatti, ha centrato proprio il 3° tempo (1:16.’292), pur beccando un gap pesante dal poleman Lewis Hamilton, ovvero 708 millesimi. Il team di Milton Keynes, dopo quanto visto nelle libere di ieri e prevedendo una domenica molto calda in termini di temperature, conta su un passo gara potenzialmente migliore anche dei Mercedes, per poter sperare di replicare l’exploit di Silverstone.

Terzo tempo per Max Verstappen nelle Qualifiche del Gran Premio di Spagna 2020 (foto da: twitter.com/redbullracing)

“Penso che abbiamo fatto un buon lavoro oggi in qualifica, estraendo tutto quello che potevamo dalla macchina” – esordisce nel post qualifiche Verstappen – “Sappiamo che sul giro singolo facciamo un po’ fatica rispetto alla Mercedes, ma sui long run siamo molto più vicini e possiamo pensare di estrarre un po’ di più dalla nostra macchina in termini di prestazioni“.

“Mi sembra di avere un abbonamento alla 3° posizione in questo momento, dato che sono stato lì per tutto il weekend; ma proveremo a migliorarla domani” – continua l’olandese – “Ieri sono stato molto soddisfatto dei nostri long run, del bilanciamento della macchina e dell’usura delle gomme. Spero di avere le stesse sensazioni domani, quando farà ancora caldo, anche se non come oggi“.

“Cercheremo di stare il più vicino possibile alle Mercedes, di mettergli pressione; e speriamo di poter lottare con loro. Sono fiducioso che possiamo fare un buon lavoro. Sarà difficile batterli, visto che sembrano ancora molto veloci; ma di certo noi non ci arrendiamo“, ha concluso Verstappen.

