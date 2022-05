F1 Gp di Spagna 2022. Ferrari ancora al comando nella seconda sessione di Prove libere a Montmeló. Leclerc ha abbassato di un decimo e mezzo la sua prestazione nelle PL1, chiudendo con un 1:19.670. La vera novità è l’exploit delle due Mercedes, Russel ed Hamilton rispettivamente secondo e terzo. Quindi Sainz che è giunto al quarto posto.

Un non troppo sereno Charles Leclerc dopo le prove libere di oggi. Fonte Twitter Formula 1

Molti team si sono presentati con diverse novità. Fra queste spiccano quelle riguardanti la Mercedes, la quale ha portato un nuovo fondo per risolvere il problema del porpoising, ovvero il saltellamento delle vettura. Un lungo taglio sul fondo con feritoia longitudinale per far passare più aria ed evitare di trovarsi con meno aderenza sia nei rettilinei che nelle curve.

La Ferrari denuncia un ritardo nelle simulazione gara rispetto a Mercedes e Red Bull. Occorre trovare un equilibrio nell’ottima simulazione qualifica e il resto dell’andamento nelle prove libere.

Un avvio in cui le due rosse si trovano vicino, divise da appena 63 millesimi. Dopo la breve interruzione per la fuoriuscita di Bottas con la sua Alfa Romeo, ecco che al rientro Verstappen esce fuori e stampa un 1:20.006, il suo tempo migliore.

Dopo una girandola di nuove prime posizioni tra cui quella di Sainz, c’è un ottimo piazzamento di Alonso con 1:20.203, risultato interessante per l’Alpine. Arriverà a soli sei decimi dal leader monegasco della Ferrari, con un ottima sesta posizione a soli due decimi da Verstappen, quinto.

Quindi è arrivato il turno di Russel, che piazza un ottimo 1:19.787 davanti al suo compagno di squadra Hamilton di meno di un decimo.

Male McLaren, Alfa Romeo e Williams, un po’ meglio l’Aston Martin, la Haas e l’Alpha Tauri. Domani ci sarà un altro stravolgimento, oppure vedremo miglioramenti confermati della Mercedes? La Ferrari sarà in grado di ribattere alla potenza della Red Bull?

F1 Gp di Spagna 2022, Risultati delle Prove Libere 2