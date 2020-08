F1 GP BELGIO 2020 – RISULTATI PL1: Bottas il più veloce, seguito da Hamilton e Verstappen

E’ iniziato anche questo weekend ricco di Formula uno nel circuito di SPA in Belgio. Nelle prime prove Libere il più veloce di tutti è stato Valtteri Bottas (1:44.493), il suo compagno di scuderia Hamilton lo segue secondo a soli 69 millesimi di distanza, ad 81 millesimi troviamo Verstappen, ottime prove libere per l’olandese della Red Bull, l’unico a tenere testa alle due Mercedes. In casa tedesca abbiamo visto come al solito un ping pong agonistico di tempi e giri veloci tra Hamilton e Bottas.

Il leader delle PL1, Valtteri Bottas (fonte: profilo twitter Mercedes)

Maggiormente staccate le due Racing Point di Perez e Stroll a 136 e 365 millesimi dal leader della corsa (sono tra le vetture che hanno completato più giri, 22 in totale). Questa scuderia si sta rivelando una grande sorpresa stagionale, tralasciando i dissapori extra pista che ha avuto con la Mercedes. Chiude la Top 10 un discreto Lando Norris (28 giri totali completati, nessuno meglio di lui), meno veloce del compagno di squadra Sainz in ottava posizione. Settimo e nono tempo rispettivamente per Ocon e Ricciardo su Renault. L’altra Red Bull di Albon si ferma a mezzo secondo da Bottas e chiude questa sessione in sesta posizione.

Nella seconda parte della classifica primeggiano le due Alpha Tauri di Kviat e Gasly, davanti ad un ottimo Kimi Raikkonen 13° (unica Alfa Romeo in pista visto che Antonio Giovinazzi non ha fatto registrare nessun tempo).

Molto deludenti le due Ferrari (per loro fortuna sono le PL1) che chiudono la sessione con il 14° (Leclerc) e 15° (Vettel) tempo, lontanissime dalla “freccia nera” di Bottas a più di un secondo di distanza. Il cavallino dovrà fare molto di più per impensierire i suoi avversari, sperando di evitare figuracce

Ultimi tempi per Latifi e Russel su una brutta Williams (PL1 con esito negativo anche per lei) a due secondi dalla testa della corsa.

Oltre a Giovinazzi non hanno fatto registrare nessun tempo (rimanendo ai box) le due Haas di Magnussen e Grosjean.

Risultati PL1 GP Belgio 2020 (fonte: profilo twitter F1)

