Come vedere il Gran Premio di Francia di Formula 1 sul circuito “Paul Ricard” in Diretta Tv e Streaming: Orari prove libere, qualifiche e Gara.

Dopo l’incredibile Gran Premio d’Azerbaigian sul circuito cittadino di Baku, la Formula 1 fa tappa in Francia nel comune di “Le Castellet“, nella parte meridionale del paese Transalpino, al circuito Paul Ricard sulla splendida cornice del Mar Mediterraneo.

In una stagione che sta regalando molti colpi di scena agli appasionati, si rinnova anche per questo week-end il duello fra la RedBull di Max Verstappen e la Mercedes di Lewis Hamilton, che si è interrotto proprio a Baku. Verstappen è stato costretto al ritiro, mentre Hamilton ha chiuso lontano dalla zona punti a causa di un errore in curva 1. L’olandese – per il momento – mantiene sempre il distacco sul sette volte campione del mondo mentre è differente la situazione per il titolo costruttori; la vittoria di Checo Perez ha permesso alla scuderia austriaca di guadagnare punti sulla Mercedes. Quindi staremo a vedere in questo week-end come si evolverà la situazioni e se il tracciato francese saprà regalare una gara dall’esito incerto.

Dopo che per due Gran Premi le monoposto hanno sfrecciato su ben due tracciati cittadini, si torna su un tracciato che ha fatto parte del circus della Formula 1 per molti anni. Infatti il Gran Premio di Francia è sempre stato uno degli appuntamenti più attesi dai tifosi. In particolare il circuito Paul Ricard, ha fatto parte del calendario per circa 20 anni, dal 1970 fino al 1990. Nonostante ciò, in circa vent’anni di presenza il circuito si è alternato con il circuito di Digione. Al Le Castellet hanno vinto fra i più importanti piloti della storia; basti ricordare Niki Lauda in Ferrari nel 75, James Hunt nel 76 o Nelson Piquet nell’85. Fu doppietta per Nigel Mansell fra l’86 e l’87, mentre tripletta per il pilota di casa Alain Prost che vinse fra l’88 e il 90 (il professore già vinse qua nell’83 alla guida della Renault) tre edizioni consecutive del GP di Francia.

Nonostante il Paul Ricard possa essere considerato a tutti gli effetti un circuito storico della Formula 1, è sempre stato considerato un circuito molto pericoloso a causa dell’elevata velocità e della difficile interpretazione della pista; per tutti gli appassionati rimarranno sempre impresse le immagini dell’incidente di Elio De Angelis che lo porterà alla morte prematura. L’edizione del 1990 sarebbe stata l’ultima disputata su questo circuito; dal 1991 il Gran Premio di Francia si sarebbe disputato sul circuito di Magny-Cours fino al 2008. Il circuito Paul Ricard è tornato a far parte del calendario nel 2018. L’edizione 2020 non si disputò a causa della pandemia di Covid-19.

Al suo ritorno nel calendario nel 2018, la gara venne vinta da Lewis Hamilton. Il britannico si ripeterà anche l’anno successivo.

Orari e Diretta TV del Gran Premio di Francia 2021

Come sempre, il week-end si dividerà in 3 giornate di corsa. Due libere si terranno venerdì 18, mentre la terza prova libera ci sarà sabato 19. Sempre lo stesso giorno, ci saranno le qualifiche ufficiali che stabiliranno la griglia di partenza. Mentre il via al Gran Premio ci sarà domenica 20 alle ore 15:00. Le tre sessioni di libere, le qualifiche e la gara verranno trasmessi su Sky Sport F1, mentre per chi volesse seguire la gara in chiaro, può farlo in differita su Tv8.

Venerdì 18 giugno

Ore 11.30 Prove Libere 1 GP Francia

Ore 15.00 Prove Libere 2 GP Francia

Sabato 19 giugno

Ore 12.00 Prove libere 3 GP Francia

Ore 15.00 Qualifiche GP Francia

Domenica 20 giugno

Ore 15.00 GP Francia

Orari Tv8 (Differita)

Sabato 19 giugno

Ore 21.30 Qualifiche GP Francia

Domenica 20 giugno

Ore 21.30 GP Francia

Caratteristiche del Circuito Paul Ricard

Il tracciato francese presenta una lunghezza di circa 5.842 km di lunghezza, per un totale di 53 giri; il che significa che le vetture in totale dovranno percorrere circa 309 km. Fino ad ora il record della pista appartiene a Sebastian Vettel; il quattro volte campione del mondo ha stabilito un tempo di 1’32”740 nel 2019 alla guida della Ferrari SF90.



Il tracciato presenta due zone DRS; la prima è presente alla griglia di partenza, mentre l’altra zona DRS è presente nel secondo settore nel rettilineo fra la curva 7 e la 8. Uno dei punti più interessati del tracciato transalpino è la curva curva Signes in quanto viene affrontata dai piloti ad una velocità molto elevata circa 290 km7h.

