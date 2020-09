F1 Diretta Tv e Streaming Gran Premio della Toscana al Mugello 13-09-2020

Come vedere il Gran Premio della Toscana di Fomula 1 sul circuito del Mugello in Diretta Tv e Streaming Live: Sky trasmetterà la diretta tv in esclusiva su Sky Sport F1 HD e Sky Uno a partire dalle 15:10 di domenica 13 settembre.

Su Tv8 andrà in onda la differita alle 18:00.

E’possibile vedere il GP d’Italia in diretta Streaming su Sky Go e Now Tv.

Alle ore 15:10 di domenica 13 settembre prenderà il via il Gran Premio della Toscana sul circuito del Mugello che celebra il Gran Premio numero 1.000 della storia della Ferrari.

A distanza di 7 giorni del Gran Premio di Monza si corre ancora in Italia con il Gran Premio del Mugello 9° prova del mondiale di Formula 1 2020.

Il Gran Premio di Toscana sul circuito del Mugello sarà trasmesso in diretta tv in esclusiva sulla piattaforma Sky domenica 13 Settembre a partire dalle ore 15:10 sui canali Sky Sport F1 numero 207 e su Sky Sport Uno al canale 201.

Domenica 13 settembre il circuito del Mugello ospiterà per la prima volta nella sua storia un Gran Premio di Formula 1 per celebrare i 1000 Gran Premi della Ferrari che è proprietaria del circuito.

Il Mugello è il 4° circuito italiano ad entrare nella storia del mondiale di Formula 1 dopo quelli di Monza, Pescara e Imola.

Il Mugello è anche il 72° circuito ad entrare nel calendario della Formula 1 dopo quello di Baku introdotto nel 2016.

L’Italia torna ad ospitare due Gran Premi di Formula 1 a 14 anni di distanza, infatti è stato il 2006 l’ultimo anno che sono stati presenti in calendario sia il GP d’Italia a Monza che quello di San Marino a Imola.

Come vedere il Gran Premio di Toscana Ferrari 1000 di F1 in Diretta Tv e Streaming Live:

Elenco Canali: Sky Sport F1 HD e Rai 1 (Diretta Tv); Sky Go, Nowtv e Raiplay (Streaming)

Diretta Tv sul Satellite:

In pay tv e per gli Abbonati su Sky Sport F1 HD.

Il Gran Premio di Toscana di Formula 1 al Mugello dalle ore 15:10 di domenica 13 Settembre sarà trasmesso in diretta Tv su Sky Sport Uno canale 201 e Sky Sport F1 (canale 207).

La telecronaca su Sky Sport è come sempre di Carlo Vanzini affiancato dal commento tecnico di Marc Gené e Roberto Chinchero.

Inviati al paddock Federica Masolin, Jacques Villeneuve e Davide Valsecchi.

L’inviata ai box è Mara Sangiorgio che raccoglierà le dichiarazioni dei piloti prima e dopo la gara.

Differita sul Digitale terrestre:

TV8 trasmetterà la differita in chiaro il Gran Premio del Mugello di F1 a partire dalle ore 18:00 di domenica.

Cronaca Diretta Live:

Su Stadiosport è possibile seguire la Cronaca Diretta Live del Gran Premio della Toscana con aggiornamenti in tempo reale.

DIRETTA STREAMING GRAN PREMIO DI TOSCANA AL MUGELLO:

Gli abbonati a Sky Sport grazie al servizio Sky Go possono guardare il Gran Premio del Mugello in diretta streaming live su Pc, smartphone e tablet.

Inoltre grazie al servizio Now-tv è possibile acquistare la visione dell’evento del Gran Premio della Toscana di Formula 1 .

DIRETTA TV ESTERE:

Oltre alle possibilità indicate in precedenza, diverse emittenti svizzere, tedesche e austriache quali La2, RSI, RTL e ORF che hanno acquistato i diritti tv per il mondiale di Formula 1 e trasmettono sia in diretta tv che in diretta streaming il Gran Premio del Mugello di F1.

F1 GP Del Mugello 2020, Risultati Qualifiche:

Nelle qualifiche di ieri Lewis Hamilton ha fatto segnare il miglior tempo in 1’15”144, in prima fila con lui partirà Valtteri Bottas staccato di 59 millesimi.

In seconda fila ci sono le due Red Bull con Max Verstappen autore del terzo tempo e a fianco a lui ci sarà Alexander Albon.

Charles Leclerc con la Ferrari partirà dalla 3° fila dopo il 5° tempo in qualifica affiancato dalla Racing Point di Lance Stroll.

Sebastian Vettel con l’altra Ferrari non è andato oltre il 14° tempo e partirà dalla 7° fila.

Griglia di Partenza Gran Premio del Mugello:

1 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:15.144

2 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:15.203

3 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 1:15.509

4 23 Alexander Albon RED BULL RACING HONDA 1:15.954

5 16 Charles Leclerc FERRARI 1:16.270

6 18 Lance Stroll RACING POINT BWT MERCEDES 1:16.356

7 11 Sergio Perez RACING POINT BWT MERCEDES 1:16.311

8 3 Daniel Ricciardo RENAULT 1:16.543

9 55 Carlos Sainz MCLAREN RENAULT 1:17.870

10 31 Esteban Ocon RENAULT

11 4 Lando Norris MCLAREN RENAULT 1:16.640

12 26 Daniil Kvyat ALPHATAURI HONDA 1:16.854

13 7 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:16.854

14 5 Sebastian Vettel FERRARI 1:16.858

15 8 Romain Grosjean HAAS FERRARI 1:17.254

16 10 Pierre Gasly ALPHATAURI HONDA 1:17.125

17 99 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:17.220

18 63 George Russell WILLIAMS MERCEDES 1:17.232

19 6 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 1:17.320

20 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:17.348

Caratteristiche Circuito del Mugello: GP Della Toscana di F1

Nome: Autodromo Internazionale Mugello

Località: Scarperia e san Piero

Lunghezza: 5.245 m

Giri: 59 con un totale di 309,455 km

Curve: 15

Il circuito del Mugello è stato costruito nel 1972 ed inaugurato nel 1974 ed il suo layout è rimasto invariato dalla sua inaugurazione.

Dal 1976 ha ospitato ben 34 Gran Premi del motomondiale con ben 107 gare considerando tutte le classi.

Questo è il primo anno che non si è corsa una gara di motomondiale al Mugello dal 1990.

Dal 1991 al 2019 si sono corsi 29 Gran Premi consecituvi di classe 500 e MotoGP.

Il circuito del Mugello è diventato di proprietà della Ferrari dal 1988 e diventa il terzo circuito di proprietà delle scuderie che partecipano al mondiale di Formula 1 dopo Suzuka che è della Honda ed il Red Bull Ring che è della Red Bull.

L’ultima volta che si sono svolti test collettivi sul circuito del Mugello con monoposto di Formula 1 è stato nel maggio 2012 ed allora il miglior tempo è stato di Romain Grosjean con la Lotus-Renault in 1’21”035.

