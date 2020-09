Cronaca Diretta Gran Premio della Toscana di F1 al Mugello

Cronaca Diretta Gran Premio della Toscana-Ferrari 1000 al Mugello Domenica 13 Settembre 2020 ore 15:10

Cronaca Diretta Gara GP Della Toscana al Mugello:

F1 GP Del Mugello 2020, Risultati Qualifiche:

Nelle qualifiche di ieri Lewis Hamilton ha fatto segnare il miglior tempo in 1’15”144, in prima fila con lui partirà Valtteri Bottas staccato di 59 millesimi.

In seconda fila ci sono le due Red Bull con Max Verstappen autore del terzo tempo e a fianco a lui ci sarà Alexander Albon.

Charles Leclerc con la Ferrari partirà dalla 3° fila dopo il 5° tempo in qualifica affiancato dalla Racing Point di Lance Stroll.

Sebastian Vettel con l’altra Ferrari non è andato oltre il 14° tempo e partirà dalla 7° fila.

Griglia di Partenza Gran Premio del Mugello:

1 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:15.144

2 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:15.203

3 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 1:15.509

4 23 Alexander Albon RED BULL RACING HONDA 1:15.954

5 16 Charles Leclerc FERRARI 1:16.270

6 18 Lance Stroll RACING POINT BWT MERCEDES 1:16.356

7 11 Sergio Perez RACING POINT BWT MERCEDES 1:16.311

8 3 Daniel Ricciardo RENAULT 1:16.543

9 55 Carlos Sainz MCLAREN RENAULT 1:17.870

10 31 Esteban Ocon RENAULT

11 4 Lando Norris MCLAREN RENAULT 1:16.640

12 26 Daniil Kvyat ALPHATAURI HONDA 1:16.854

13 7 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:16.854

14 5 Sebastian Vettel FERRARI 1:16.858

15 8 Romain Grosjean HAAS FERRARI 1:17.254

16 10 Pierre Gasly ALPHATAURI HONDA 1:17.125

17 99 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:17.220

18 63 George Russell WILLIAMS MERCEDES 1:17.232

19 6 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 1:17.320

20 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:17.348

Caratteristiche Circuito del Mugello: GP Della Toscana di F1

Nome: Autodromo Internazionale Mugello

Località: Scarperia e san Piero

Lunghezza: 5.245 m

Giri: 59 con un totale di 309,455 km

Curve: 15

Il circuito del Mugello è stato costruito nel 1972 ed inaugurato nel 1974 ed il suo layout è rimasto invariato dalla sua inaugurazione.

Dal 1976 ha ospitato ben 34 Gran Premi del motomondiale con ben 107 gare considerando tutte le classi.

Questo è il primo anno che non si è corsa una gara di motomondiale al Mugello dal 1990.

Dal 1991 al 2019 si sono corsi 29 Gran Premi consecituvi di classe 500 e MotoGP.

Il circuito del Mugello è diventato di proprietà della Ferrari dal 1988 e diventa il terzo circuito di proprietà delle scuderie che partecipano al mondiale di Formula 1 dopo Suzuka che è della Honda ed il Red Bull Ring che è della Red Bull.

L’ultima volta che si sono svolti test collettivi sul circuito del Mugello con monoposto di Formula 1 è stato nel maggio 2012 ed allora il miglior tempo è stato di Romain Grosjean con la Lotus-Renault in 1’21”035.

Queste colline su cui sorge il circuio offrono una bellezza incontaminata ma divisa in due facce.

Da una parte si vede la parte raffinata, piena di cultura e di meravigliosa storia, dall’altra quella aspra delle colline. I dislivelli che le costituiscono, però, rendono il paesaggio ideale per un circuito, in quanto il territorio è vasto e pieno di sorprese.

Ciononostante, Mugello è uno dei circuiti più sicuri che ci siano, grazie alle sue vie di fuga che permetterebbero ai mezzi di soccorso di intervenite ovunque nella pista.

Il rettilineo iniziale porta alla prima curva, la San Donato, la più lenta. Proseguendo ci si imbatte nella Luco, in leggera a salita, per poi arrivare al Poggio Secco punto più elevato del circuito, per arrivare poi dove si trova la Borgo San Lorenzo- Materassi.Questa curva è impegnativa e richiede un’impostazione veloce in uscita. Come la Luco, insomma, ma pù aperta. Adesso è la volta della Casanova e poi della Savelli che ci conduce alledue curve dell’Arrabbiata, 1 e 2, con i raggi a quota variabile che lasciano il pilota senza respiro. Si arriva poi alla Scarperia che richiede una forte decelerazione per il suo raggio limitato, prima di proseguire nella curva Palagio. Si arriva poi ad un tornante in discesa, il Correntaio che fa imboccare le velocissime Biondetti 1 e 2. Poi, ci aspetta la curva più lunga, la Bucine, si tratta dell’ultima difficoltà prima dell’arrivo.

