F1, BREAKING NEWS: Williams conferma Latifi e Russell per il 2021

La Williams annuncia ufficialmente che George Russell e Nicholas Latifi rimarranno come loro piloti anche per la prossima stagione. La notizia era già nell’aria da tempo ma ora è arrivato l’annuncio ufficiale, direttamente tramite l’account verificato di twitter della scuderia di Groove.

Fonte: Twitter

Latifi e Russell rimangono in Williams

La stagione 2020 si è presentata sin dall’inizio come una stagione di cambiamenti. La pandemia, infatti, ha totalmente sconvolto i piani. Il calendario è ancora in fase di completamento, sia come date che come luoghi in cui andare a correre. Questa situazione ha portato ad un mercato piloti già iniziato nel momento in cui sono appena partiti i primi appuntamenti del Mondiale.

In Williams, tuttavia, non si respira affatto aria di cambiamento nel team. Sarà che l’abbandono dello sponsor ROK.iT è stato sufficiente ma più probabilmente il talento e la fiducia in questi giovani è tanta, il team di Groove ha riconfermato i suoi attuali piloti anche per la stagione 2021.

La conferma di Nicholas Latifi giunge con calma, d’altronde c’era da aspettarselo: il giovane e ricco pilota è appena salito di categoria in questa stagione e non ha ancora dato prova di ciò che sa fare e ha da offrire.

Per il suo compagno di squadra George Russell, la situazione è un po’ più complessa. Il giovane inglese, infatti, fa parte della rosa dei piloti della Mercedes. Il suo talento è cristallino e per un periodo di tempo si era creduto all’interno del paddock che sarebbe stato proprio lui ad affiancare Lewis Hamilton, guidando la Freccia d’Argento per la prossima stagione.

George Russell: “Claire non mi ha lasciato andare”

Il pilota di King’s Lynn non ha dato segni di delusione sebbene sia stato veramente ad un passo dal sedile più ambito del Circus. La team principal Claire Williams, infatti, non ha reciso il contratto per permettere alla scuderia di Brackley una scelta diversa.

“Non sono affatto deluso di non essere stato ingaggiato dalla Mercedes, loro non potevano fare altro- ha affermato Russell –Claire non mi ha lasciato andare, ho un contratto che mi lega alla Williams e devo rispettarlo.Quindi rimarrò qui e darò tutto quello che ho a questa squadra, non solo in questa stagione ma anche nella prossima.”

Le parole pronunciate del compagno di squadra Nicholas Latifi fanno eco all’inglese: “Anche io ho un contratto pluriennale con la Williams, come George. Sarò quì anche se dovesse cambiare la proprietà. Questa è un’ottima opportunità da cogliere. “

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS