La F1-75: Tutto quello che c’è da sapere sul primo test di Lewis Hamilton alla guida della Ferrari

Lewis Hamilton proverà per la prima volta una Ferrari di Formula 1 la prossima settimana, in seguito al suo passaggio dalla Mercedes per la stagione di F1 2025. Il sette volte campione del mondo si metterà al volante della F1-75, l’auto vincitrice di gare del 2022, sul circuito di prova della squadra a Fiorano.

La F1-75 è stata il primo tentativo della Ferrari sotto le nuove regole a effetto suolo introdotte all’inizio della stagione 2022, con un nome che celebra il 75° anniversario della prima auto di produzione Ferrari.

L’auto, caratterizzata dai suoi sidepods unici a forma di “vasca da bagno” e guidata da Charles Leclerc e Carlos Sainz, ha segnato un gradito ritorno alla competitività per la Scuderia dopo due stagioni deludenti nel 2020 e 2021.

Tuttavia, la F1-75 è stata tra le vetture più colpite dal fenomeno del porpoising generato dagli effetti suolo, un problema che lo stesso Hamilton aveva sperimentato con Mercedes nel 2022.

La stagione 2022 della Ferrari F1-75

La vettura ha regalato alla Ferrari la prima vittoria in due anni e mezzo nella gara inaugurale della stagione in Bahrain, con Leclerc che ha trasformato la pole position in una brillante vittoria. Sainz ha tagliato il traguardo per completare una doppietta dopo che le Red Bull di Max Verstappen e Sergio Perez si sono ritirate nelle fasi finali della gara a Sakhir.

Utilizzando un turbo più piccolo rispetto ai concorrenti, la Ferrari ha mostrato un’eccellente trazione in uscita dalle curve lente nel 2022, mentre Red Bull ha lottato con una vettura sovrappeso.

Dopo un secondo posto ravvicinato per Verstappen nella seconda gara in Arabia Saudita, Leclerc ha dominato ancora dall’inizio alla fine in Australia, ampliando il suo vantaggio su Verstappen a 46 punti, con quest’ultimo che ha subito il secondo ritiro in tre gare a Melbourne.

Dopo l’Australia, però, la stagione ha iniziato a cambiare direzione. Leclerc è scivolato al sesto posto dopo un testacoda nelle fasi finali della gara bagnata a Imola. La situazione è peggiorata due gare dopo, in Spagna, dove si è ritirato mentre era comodamente in testa a causa di un problema al motore.

Nel frattempo, Sainz ha vissuto il periodo peggiore della sua carriera in Ferrari, ritirandosi presto in Australia e schiantandosi durante le qualifiche in Emilia Romagna, per poi incorrere in un’altra uscita di pista durante la sua gara di casa in Spagna.

Solo tre gare dopo essere stato in vantaggio su Verstappen di un margine equivalente a quasi due vittorie, Leclerc si è ritrovato dietro l’olandese, che ha conquistato il comando della classifica piloti e non l’ha più lasciato da maggio 2022.

Leclerc sembrava destinato a un riscatto a Monaco, dove ha condotto i primi giri in condizioni difficili, ma un caotico pit stop da parte del team Ferrari – il primo di molti errori nel 2022 – lo ha fatto scivolare in quarta posizione al traguardo, perdendo ulteriore terreno su Verstappen.

Altre delusioni sono arrivate nella gara successiva a Baku, dove Leclerc si è ritirato di nuovo da una posizione promettente a causa di un guasto al motore.

Questo è stato un punto di svolta per la Ferrari, che ha dovuto affrontare il resto della stagione con il motore depotenziato per evitare altri disastri di affidabilità. Nonostante ciò, Sainz è riuscito a ottenere la sua prima vittoria in Formula 1 al Gran Premio di Gran Bretagna a Silverstone, mentre Leclerc ha aggiunto un altro successo in Austria la settimana successiva, approfittando del calo di prestazioni di Verstappen.

Le speranze di Leclerc per il titolo, tuttavia, si sono infrante con un incidente al Gran Premio di Francia, mentre cercava di recuperare tempo su Verstappen durante i pit stop.

Verstappen ha continuato a dominare, vincendo otto delle successive nove gare, compresa una memorabile vittoria partendo dal 14° posto in griglia a Spa. Ha poi sigillato il suo secondo titolo mondiale con quattro gare di anticipo a Suzuka, con una gara influenzata dalla pioggia, mentre la sfida della Ferrari svaniva. Verstappen ha concluso la stagione con un record di 15 vittorie, superando quel numero l’anno successivo.

Nonostante non sia riuscito a vincere altre gare, Leclerc ha chiuso la stagione con una serie di podi – sei negli ultimi otto Gran Premi, tra cui cinque consecutivi tra Zandvoort e Austin – che hanno dimostrato il potenziale intrinseco della vettura. Leclerc è almeno riuscito a salvare il secondo posto nel campionato piloti, superando Sergio Perez di tre punti nella gara finale ad Abu Dhabi.

Cambiamenti nella gestione della Ferrari

Il calo di prestazioni di Ferrari nel corso della stagione è stato considerato insoddisfacente all’interno del team di Maranello, portando alle dimissioni del team principal Mattia Binotto dopo quasi 30 anni in Ferrari. Al suo posto è stato nominato Fred Vasseur, che aveva guidato Sauber al suo miglior risultato dal 2012, piazzandosi sesta nel campionato costruttori.

Numeri della F1-75 nel 2022:

Gare : 22

: 22 Vittorie : 4

: 4 Podii : 20

: 20 Pole position : 12

: 12 Giri più veloci: 5

