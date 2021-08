Europa League, sorteggio gironi 27-8-2021: gruppi Napoli e Lazio

Tutto pronto per i sorteggi dei gironi di Europa League 2021-22. Scopriamo i gruppi di Napoli e Lazio, inserite in prima fascia.

Si sono tenuti oggi a Istanbul i sorteggi dei gironi di Europa League 2021-22. Due le squadre a rappresentare l’Italia, il Napoli e la Lazio, entrambe inserite in prima fascia.

Il Napoli pesca subito uno degli avversari più difficili, il Leicester di Brendan Rodgers e dei vari Vardy, Tielemans, Schmeichel e Barnes. Le volpi possono essere considerate una “big” d’Inghilterra. La squadra vale tranquillamente un girone di Champions, e solo nel 2017 si è spinta fino ai quarti di finale. Inizio di stagione con una vittoria e una sconfitta, piuttosto netta contro il West Ham, in campionato, ma stiamo parlando dell’avversario più ostico proveniente dalla seconda fascia. Gli altri avversari, (gruppo C), sono lo Spartak Mosca e il Legia Varsavia, ma il discorso qualificazione (accede direttamente ai sedicesimi solo la vincitrice dei gironi), pare piuttosto complicato.

Come complicato sarà per la Lazio, che pesca il Marsiglia nel gruppo E. La squadra di Payet, Gerson, Under e Kamara, guidata dallo stratega Sampaoli in panchina, ha un buon mix di qualità ed esperienza, con l’esperto Mandanda in porta. Le altre avversarie sono il Galatasaray dell’ex Muslera e degli olandesi Babel e van Aanholt, nel mirino biancoceleste in quest’ultima sessione di mercato. Fa parte del gruppo anche il Lokomotiv Mosca, vicecampione di Russia in carica.

Sorteggi Europa League 2021-22, le fasce della competizione

Fascia 1: Lione (FRA), Lazio (ITA), Napoli (ITA), Olympiacos (GRE), Bayer Leverkusen (GER), Monaco (FRA), Dinamo Zagabria (CRO), Braga (POR),

Fascia 2: Celtic (SCO), Rangers (SCO), Eintracht (GER), Lokomotiv Mosca (RUS), Stella Rossa (SRB), Genk (BEL), Leicester City (ENG), PSV Eindhoven (NED)

Fascia 3: Olympique Marsiglia (FRA), Real Betis (ESP), Ludogorets (BUL), Fenerbahçe (TUR), West Ham (ENG), Spartak Mosca (RUS), Real Sociedad (ESP), Sparta Praga (CZE)

Fascia 4: Rapid Vienna (AUT), Ferencváros (HUN), Galatasaray (TUR), Sturm Graz (AUT), Legia Varsavia (POL), Brøndby (DEN), Midtjylland (DEN), Antwerp (BEL)

Europa League 2021-22: i gironi della competizione

Gruppo A: Lione, Rangers, Sparta Praga, Brondby

Gruppo B: Monaco, PSV, Real Sociedad, Sturm Graz

Gruppo C: Napoli, Leicester, Spartak Mosca, Legia Varsavia

Gruppo D: Olympiacos, Eintracht Francoforte, Fenerbahce, Anversa

Gruppo E: Lazio, Lokomotiv, Marsiglia, Galatasaray

Gruppo F: Braga, Stella Rossa, Ludogorets, Midtjylland

Gruppo G: Bayer Leverkusen, Celtic, Betis Siviglia, Ferencvaros

Gruppo H: Dinamo Zagabria, Genk, West Ham, Rapid Vienna

