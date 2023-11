Europa League, Slavia Praga-Roma, Mourinho: “Le parole di Sarri? Noi rispettiamo gli avversari”

Il tecnico portoghese ha parlato in conferenza stampa in vista del match europeo contro lo Slavia.

La Roma è al primo match point per la qualificazione alla fase ad eliminazione di Europa League.

I giallorossi, dopo un girone d’andata perfetto con 3 vittorie su 3, sono attesi alla sfida di Praga contro lo Slavia che sancisce anche l’ultima delle quattro sfide che Josè Mourinho salterà per squalifica.

Proprio lo Special One ha parlato in conferenza stampa riguardo alla partita che dovrà affrontare: “Siamo in un’ottima posizione, l’anno scorso è stato difficile superare i gironi e abbiamo dovuto giocare i playoff. Nelle ultime sfide siamo riusciti a perdere solo con l’Inter e vogliamo continuare a vincere le partite”.

L’allenatore dello Slavia ha parlato di partita della vita e la replica di Mourinho è stata tranquilla: “Ha ragione, sono d’accordo con lui. Per me tutte le partite sono “partite della vita”. Lo stadio è bello e il tifo è forte, sarà dura per noi”.

C’è già aria di derby nell’aria e Mourinho ha risposto anche a Sarri che ha parlato di “amichevole” parlando del match dei giallorossi contro lo Slavia: “Noi allenatori parliamo spesso e a volte esce qualcosa che non vorremmo dire o che viene interpretato male. Lo Slavia è una buona squadra e la rispettiamo, cosa che Sarri non ha fatto. Magari è stata solo una battuta infelice, la cosa più importante è la critica diretta che ha fatto alla Lega Serie A. Allo stesso modo in cui ho avuto una risposta da loro, mi aspetto che rispondano anche a lui. Rispetto sempre i miei avversari, ho vinto 26 titoli, lui pochi e questo è la differenza di mentalità. Non esistono amichevoli”.

Sulla partita: “Lukaku gioca e ci sarà la squadra che pensiamo possa essere la più forte. Pagano domani va in panchina, sappiamo che se la sua testa è al posto giusto, sarà un giocatore utile per noi”.