Europa League, Roma-Slavia Praga, Mourinho: “Giocano Lukaku e N’Dicka”

Il tecnico portoghese ha parlato in conferenza stampa in vista del match contro lo Slavia Praga.

La Roma si prepara per la terza sfida del proprio girone di Europa League dove ospiterà i cechi dello Slavia Praga.

Una sfida importante che potrebbe permettere ai giallorossi di affrontare le sfide di ritorno a punteggio pieno e che può dare morale in vista del match contro l’Inter.

In entrambe le sfide, però, Mourinho non siederà in panchina per squalifica e proprio con questo argomento, lo Special One ha iniziato la conferenza stampa: “Due pesi e due misure con me, penso di si e anche voi che mi fate questa domanda lo pensate”.

Per quanto riguarda la formazione di domani: “N’Dicka gioca, non abbiamo opzioni di turnover. Smalling? Nessun piano per ora, ha fatto un po’ di riscaldamento e torello, poi basta. Giocherà sicuramente Lukaku, è una partita importante e serve la sua presenza”.

Il portoghese ha parlato anche dell’imminente incrocio di Lukaku con l’Inter: “Non sapevo fosse così importante a Milano, anche perché molti altri giocatori nell’Inter hanno vinto e fatto quanto lui. Sarebbe interessante capire perché Romelu che va alla Roma dall’Inter è un dramma e i vari Cannavaro, Vieri o altri no, non credevo Lukaku stesse così nel cuore dei tifosi nerazzurri”.

Sullo Slavia Praga: “Ho visto tante partite e giocano in due modi diversi. Nel derby con lo Sparta sembrava un’altra squadra. Noi ci siamo preparati per entrambe le situazioni. Loro sono molto bravi in attacco e hanno qualità”.