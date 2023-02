Europa League, Roma-Salisburgo, Mourinho: “Dybala e Abraham non sono al 100%, sul mio futuro…”

Il tecnico giallorosso ha commentato in conferenza stampa il ritorno dei playoff di Europa League.

C’è un risultato da ribaltare e per farlo servirà tutta la spinta dello Stadio Olimpico di Roma.

I giallorossi di Josè Mourinho partono da uno svantaggio di 1-0 contro gli austriaci del Salisburgo e servirà, dunque, una prestazione di alto spessore per poter definitivamente entrare nel tabellone principale dell’Europa League.

Servirà la miglior Roma possibile, ma proprio lo Special One, in conferenza stampa, ha fatto sorgere alcuni dubbi circa la presenza e le condizioni di Paulo Dybala e Tammy Abraham.

Sia l’argentino, che l’inglese non sono al massimo della forma dopo i problemi fisici che li hanno coinvolti e domani saranno definitivamente valutati per capire se potranno, o meno, giocare nella sfida di Europa League.

Anche Pellegrini è in dubbio, mentre una leggera buona notizia potrebbe arrivare da Gini Wijnaldum che sta migliorando la sua condizione fisica e potrebbe, ben presto, essere schierato dall’inizio.

La Roma, secondo Mourinho, andrà in campo motivata e nonostante le limitazioni fisiche, la partita sarà disputata per vincere.

Meno convinto, invece, è Mourinho quando parla del suo futuro, commentando in maniera enigmatica le parole del CEO Berardi che ha detto di essere sicuro della permanenza in giallorosso del tecnico portoghese.

Mou non ha scambiato alcuna parola con Berardi riguardo questa situazione e il commento del portoghese parla chiaro: “Le parole di Berardi sono solo una sua interpretazione”.

In questo momento, però, non c’è tempo per pensare al futuro visto che c’è una sfida cruciale da affrontare e una qualificazione da cogliere a tutti i costi.