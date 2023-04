Europa League, Roma-Feyenoord 4-1 d.t.s, voti e pagelle: “Serata da sogno per i giallorossi, Dybala decisivo”

Serata storica per i giallorossi che conquistano la semifinale di Europa League ai tempi supplementari.

Le pagelle della Roma

Rui Patricio 6: Mette sicurezza ed è bravo a posizionarsi nel migliore dei modi sul tiro di Szymanski, viene anticipato da Igor Paixao sul momentaneo gol dell’1-1.

Mancini 6,5: Molto grintoso e dinamico. Non ha grandi problemi contro gli avversari e quasi non mette lo zampino anche in attacco, senza trovare, però, il gol.

Llorente 6: Una buona partita complessivamente, ma è condizionato da un cartellino giallo preso quasi subito. (Dal 72′ Ibanez 6: Marcatura non troppo convincente su Paixao, poi è sfortunato nel prendere un palo pieno. La partita, nel complesso, è buona).

Smalling 7: Non è una novità, con lui la difesa della Roma è solida come non mai. Comanda le operazioni difensive della squadra ed è decisivo su Kokcu in un tiro dalla distanza. Solo un problema al flessore lo costringe alla resa. (Dal 78′ Celik 6: Fa il suo difendendo senza errori).

Zalewski 5,5: Poco ispirato. Mostra qualche sporadica sgasata sulla fascia ma è spesso impreciso e poco lucido. (Dal 72′ Dybala 8: Segna un gol straordinario che riporta alla memoria la celebre rete siglata contro la Lazio ai tempi della Juve, ma, soprattutto, quando entra lui la luce della Roma si accende in maniera luminosissima. Spaziale in qualsiasi sua giocata, soprattutto sul gol del 4-1).

Matic 6,5: Recupera palloni in gran quantità e anche in fase offensiva è molto utile. Si fa apprezzare anche nello smistare palloni e far ripartire la squadra.

Cristante 6,5: Come per Matic, la sua è una partita di grande sacrificio e lavoro oscuro che raccorda la fase offensiva con quella difensiva. Non fa mai mancare il suo apporto alla squadra.

Spinazzola 7,5: Va in gol con un tiro deviato, ma il peso specifico della realizzazione è altissimo. Nonostante ciò, risulta uno dei migliori in campo per moltissimi altri motivi. In difesa è preciso, salta spesso l’uomo e crea superiorità numerica.

Wijnaldum 6: La sua partita dura poco più di 20 minuti per un infortunio. Stagione sfortunata. (Dal 21′ El Shaarawy 6,5: L’ingresso in campo non è quello dei migliori, ma alla lunga esce e prende coraggio. Cerca spesso la profondità, anche se è meno decisivo in zona realizzativa se non al 100esimo minuto quando chiude il match. Dal 105′ Kumbulla SV).

Pellegrini 7,5: Il capitano torna ad essere decisivo anche in Europa. Cerca la conclusione più volte e trova anche un palo. E’ generoso e bravo anche nei ripiegamenti difensivi. Mette il sigillo finale sul 4-1. La serata migliore dopo gli incubi dell’andata.

Belotti 6: Combatte, ma non è lucido in zona gol. Nonostante questo, ci mette tanta buona volontà. (Dal 72′ Abraham 7: Entra con enorme voglia e si vede. Importante l’assist per El Shaarawy sul 3-1).

Josè Mourinho 7,5: Una Roma dilaniata dagli infortuni, ci mette grinta, anima e cuore per conquistare la semifinale. La squadra gioca bene dal primo all’ultimo minuto e la spinta dell’Olimpico si sente forte. L’ingresso di Dybala (e Abraham) fa la differenza per spostare gli equilibri. Mourinho, ancora una volta, è in semifinale di una coppa europea.

Le pagelle del Feyenoord

Bijlow 6,5: Tiene a galla i suoi con ottime parate. Non può nulla sui gol della Roma.

Geertruida 5: La sfida con Spinazzola è fin troppo complicata per lui. Con l’andare avanti del match, la sua fascia sembra sempre più perforabile.

Hancko 6: Non sembra commettere errori particolari. Buona gara nel complesso e tanta concentrazione nel difendere la propria porta.

Trauner 5,5: Partita buona, sporcata dal neo di essere superato con fin troppa facilità da Dybala nel cruciale gol del 2-1. (Dal 106′ Dilrosun SV).

Hartman 6: Cresce con il passare dei minuti, spingendo sulla sinistra e arrivando anche alla conclusione. Dà un buon contributo in fase difensiva. (Dal 106′ Lopez SV).

Szymanski 7: E’ sicuramente il migliore del Feyenoord per qualità e quantità. Risulta molto pericoloso in più occasioni finché non si propone come uomo-assist per il gol di Paixao che quasi regalava la qualificazione agli olandesi. (Dal 91′ Pedersen 6: Entra in una fase di match molto difficile, fa il suo).

Wieffer 6: E’ la diga della squadra olandese. Cala nella ripresa, ma la prestazione resta buona.

Kokcu 6: Non fa mancare la sua presenza, ma la gara diventa fin troppo intensa anche per lui. Cala nella ripresa.

Jahanbakhsh 6: Tecnicamente non può esprimere tutta la sua qualità per favorire una gara di sacrificio.

Gimenez 4: Serata decisamente da dimenticare per l’attaccante. Ha una grande occasione all’inizio dei supplementari, ma la fallisce malamente e chiude la sua partita con un rosso diretto per fallo su Mancini.

Idrissi 5: Non ha possibilità per accendere la sua partita. Prestazione anonima. (Dal 65′ Paixao 6,5: Il suo gol fa sognare la squadra olandese, ma diviene inutile).

Arne Slot 5,5: La squadra gioca seguendo la propria filosofia anche all’Olimpico di Roma. Ma concede troppo ai giallorossi. Eliminazione meritata nel complesso.