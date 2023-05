Europa League, Roma-Bayer Leverkusen, Mourinho: “Metteremo tutto quello che abbiamo, sul PSG…”

Il tecnico giallorosso ha commentato in conferenza stampa la sfida contro i tedeschi in semifinale.

La Roma si prepara all’importante appuntamento casalingo contro il Bayer Leverkusen, nel primo atto delle semifinali di Europa League.

Nonostante gli infortuni, la Roma vuole dimostrare di poter essere all’altezza di strappare il pass per la finale e Josè Mourinho ha commentato in conferenza stampa le sue sensazioni riguardo la partita (e non solo).

Lo Special One, però, parte subito da una precisazione riguardo alcune notizie rimbalzate riguardo la sua visita alla Primavera giallorossa: “Dico subito che il mio intervento negli spogliatoi della Roma Primavera è una bugia e una mancanza di rispetto per il mister Guidi. Ho solo ascoltato il suo vice parlare e non ho detto una parola. Mi spiace dal punto di vista etico e ci tenevo a dirlo per rispetto degli allenatori della Primavera”.

Riguardo la sfida europea, Mourinho fa subito capire di rispettare il Bayer Leverkusen: “E’ un avversario da Champions, come lo era il Salisburgo. L’Europa League è così e a metà competizione diventa un torneo di altissimo livello. Nonostante i problemi non regaleremo nulla al Leverkusen e metteremo tutto quello che abbiamo in campo. Proveremo a raggiungere la finale”.

Ci sono anche i primi responsi clinici su Paulo Dybala e Chris Smalling: “Dybala? Aspettiamo domani, la sensazione è che non sarà titolare contro il Bayer Leverkusen. Smalling domani sarà in panchina, per il ritorno vedremo. Mi aspetto di non averlo a disposizione per altre 2-3 partite, di certo se andiamo a Budapest sarà con noi”.

“Gli infortuni si possono affrontare? Per noi no, non siamo come l’Inter che fa giocare Lukaku e Correa contro di noi e Dzeko-Lautaro in Champions, non possiamo farlo. Devi avere la fortuna di giocare una stagione perfetta, senza infortuni o squalifiche. Parlo per esperienza, non per critica: l’Inter ha Gosens infortunato? Gioca Dimarco con De Vrij in panchina, io invece avevo tanti ragazzi. Ai miei dico che hanno disputato una stagione fantastica, anche se qualcuno può reputarla non buona”.

Il tecnico chiude con le voci sul PSG: “Se mi cercano non mi hanno trovato, perché non hanno parlato con me”.