Europa League: le liste Uefa di Inter e Roma

Nicolò Zaniolo e Alessandro Florenzi

Uefa, la Roma e l’Inter stilano la lista dei giocatori che saranno a disposizione per la fase ad eliminazione diretta dell’Europa League 2019-2020

Non solo campionato e Coppa Italia, a breve le due società dovranno preparasi per tornare in campo in Europa League in vista dei sedicesimi di finale della competizione.

Ad attendere la squadra capitanata da Antonio Conte ci saranno i bulgari del Ludogorets, il cui match di andata è previsto per il 20 febbraio mentre quello di ritorno si disputerà una settimana dopo a San Siro.

In vista della fase ad eliminazione diretta, l’Inter ha reso note le liste dei rispettivi 25 candidati che prenderanno parte allo scontro. Le due liste, A e B, con quest’ultima dedicata ai giocatori nati dal 1 gennaio 1998 e che hanno giocato per un periodo continuo di due anni nel club, vedono i nomi di:

LISTA A: 1 Samir Handanovic, 2 Diego Godin, 5 Roberto Gagliardini, 6 Stefan de Vrij, 7 Alexis Sanchez, 8 Matias Vecino, 9 Romelu Lukaku, 10 Lautaro Martinez, 11 Victor Moses, 12 Stefano Sensi, 13 Andrea Ranocchia, 15 Ashley Young, 20 Borja Valero, 23 Nicolò Barella, 24 Christian Eriksen, 27 Daniele Padelli, 33 Danilo D’Ambrosio, 34 Cristiano Biraghi, 37 Milan Skriniar, 77 Marcelo Brozovic, 87 Antonio Candreva, 95 Alessandro Bastoni.

LISTA B: 30 Sebastiano Esposito, 31 Lorenzo Pirola, 35 Filip Stankovic, 36 Thomas Schiro’, 38 Giacomo Pozzer, 41 Jacopo Gianelli.

Rispetto alle liste consegnate nella fase a gironi, non compaiono i nomi dell’infortunato Asamoh e di Politano e Dimarco, entrambi ceduti nel mercato di gennaio. Spazio allora alle new entry: Moses, Young ed Eriksen.

Ad attendere invece la Roma, il 20 Febbraio ci sarà il Gent. La lista Uefa per la squadra giallorrossa vede la presenza di due nuovi volti ovvero i nuovi acquisti spagnoli: Carles Perez e Gonzalo Villar che sostituiranno l’infortunato Zaniolo e l’ex capitano Florenzi, ceduto recentemente al Valencia.

Esce dalla lista dei giocatori utilizzabili anche Juan Jesus in procinto di dire addio alla società romana alla volta della Russia e Zappacosta ancora gravamente infortunato.

Riportiamo di seguito l’elenco completo proposto dall’allenatore Fonseca:

LISTA A: 4 Bryan Cristante , 7 Lorenzo Pellegrini, 8 Diego Perotti, 9 Edin Dzeko,11 Aleksandar Kolarov, 13 Pau Lopez, 15 Mert Cetin, 17 Cengiz Under, 18 Davide Santon, 19 Nikola Kalinic

20 Federico Fazio, 21 Jordan Veretout, 23 Gianluca Mancini, 27 Javier Pastore, 31 Carles Perez

33 Bruno Peres, 37 Leonardo Spinazzola, 42 Amadou Diawara, 83 Antonio Mirante, 99 Justin Kluivert

La lista B, dedicata ai talenti Under 21 vede comparire invece i nomi del difensore Riccardo Calafiori e del centrocampista Alessio Riccardi.

