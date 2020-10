Europa League, calendario con date e orari Gruppo F: tutto sugli avversari del Napoli

L’urna di Nyon è stata benevola con il Napoli di Gennaro Gattuso che, inserito nel Girone F di Europa League, se la vedrà con gli spagnoli della Real Sociedad, gli olandesi dell’AZ Alkmaar e i croati del Rijeka.

Poco meno di una settimana fa dall’urna di Nyon sono usciti i 12 gironi comprendenti le 48 squadre partecipanti all’edizione 2020-2021 dell’Europa League. Sorteggio tutto sommato benevolo per tutte e tre le italiane qualificate, con il Milan che dovrà forse sudare un po’ di più rispetto a Napoli e Roma per conquistarsi il passaggio alla fase a eliminazione diretta. I rossoneri sono stati infatti inseriti nel Girone H che comprende anche Sparta Praga, Lille e Celtic. Avversari non imbattibili, ma sicuramente più forti di quelli beccati dal Napoli che, eccezion fatta per la Real Sociedad, non dovrebbe avere problemi contro AZ Alkmaar e Rijeka e dalla Roma che contro Young Boys, CFR Cluj e CSKA Sofia parte nettamente favorita. Ad ogni modo, sarà comunque il campo a dire chi andrà avanti e chi no.

Europa League 2020-2021: le avversarie del Napoli (Photo Credit: pagina FB SSC Napoli).

Europa League 2020-2021, le avversarie del Napoli nel Girone F

REAL SOCIEDAD

Gli spagnoli sono sicuramente la squadra che il Napoli dovrà guardare con un occhio di riguardo in questo Girone F. Arrivati sesti nella Liga lo scorso anno, gli uomini di Imanol Alguacil (allenatore che siede sulla panchina dei biancoblu dal 2018 e che ha dedicato gran parte della sua carriera da calciatore proprio ai baschi), occupano, dopo 5 giornate di campionato, il terzo posto in classifica alle spalle di Real Madrid (bloccato sullo 0-0 alla seconda giornata) e Betis Siviglia con 8 punti frutto di 2 vittorie, 2 pareggi e una sconfitta. Il giocatore più rappresentativo del club è, neanche a dirlo, quel David Silva che i tifosi della Lazio ancora rimpiangono. La Real Sociedad è senza dubbio la mina vagante del raggruppamento.

AZ ALKMAAR

Negli ultimi anni il Napoli non ha avuto molta fortuna con le squadre olandesi. Basti pensare che l’ultima volta in cui i partenopei hanno affrontato un team del paese dei tulipani ne sono usciti con le ossa rotte. Era infatti il 6 dicembre 2017 quando il Feyenoord di Giovanni van Bronckhorst batteva per 2-1 gli uomini di Maurizio Sarri e li estrometteva dalla fase a eliminazione diretta della Champions League. La squadra azzurra è cambiata molto da quella fredda sera dicembrina di 3 anni fa e si appresta ora a non fare sconti ai modesti biancorossi dell’AZ Alkmaar che hanno nell’allenatore Arne Slot e nel centrocampista Fredrik Midtsjo gli uomini più rappresentativi dell’intera squadra.

RIJEKA

Sebbene in Croazia sia una delle squadre più forti e rispettate, in Europa il massimo risultato raggiunto dal Rijeka resta lo spareggio per l’accesso alla fase a gironi di Champions League nella stagione 2017-2018. Uno spareggio perso contro i greci dell’Olympiakos che fece retrocedere nei gironi di Europa League la compagine di Fiume. Allenati dal giovanissimo Simon Rozman e guidati dal talentuoso centrocampista Domagoj Pavicic, i croati sono sicuramente la squadra materasso del girone F che non dovrebbe creare particolari problemi agli uomini di Gennaro Gattuso.

Calendario partite Napoli

1^ giornata: Napoli – AZ Alkmaar 22-10-2020 – 18:55

2^ giornata: Real Sociedad – Napoli 29-10-2020 – 21:00

3^ giornata: Rijeka – Napoli 05-11-2020 – 18:55

4^ giornata: Napoli – Rijeka 26-11-2020 – 21:00

5^ giornata: AZ Alkmaar – Napoli 03-12-2020 – 21:00

6^ giornata: Napoli – Real Sociedad 10-12-2020 – 18:55



