Europa League, Bayer Leverkusen-Roma, voti e pagelle: “Giallorossi stoici, è finale!”

La Roma conquista la finale di Europa League grazie allo 0-0 maturato in Germania. Giocherà l’atto conclusivo della competizione contro il Siviglia.

Le pagelle del Bayer Leverkusen

Hradecky 6: Spettatore non pagante del match. I giallorossi non si affacciano mai dalle sue parti.

Tapsoba 6: Argina i movimenti esterni dei calciatori giallorossi. Partita ordinata e di buona fattura.

Tah 6,5: Sovrasta fisicamente Belotti impedendogli di agire vicino alla porta. E’ autore anche di un grandissimo intervento i rovesciata su Mancini. (Dall’87’ Amiri SV).

Hincapie 6: Si aggiunge come centrocampista aggiunto nella speranza di dare superiorità numerica alla manovra offensiva.

Frimpong 6,5: Fattore importante per i tedeschi. Veloce e di grande qualità sia in fase offensiva, che difensiva. Riesce ad eludere sia Spinazzola, che Zalewski.

Demirbay 6: Impegna più volte Rui Patricio. Non precisissimo in fase difensiva, ma in zona d’attacco viene spesso in soccorso provando varie conclusioni.

Palacios 6: E’ il perno della mediana. Prestazione di grande agonismo. (Dall’80’ Hlozek SV).

Bakker 5,5: Prova ad agire nelle zone di Celik ma è tra i meno lucidi della sua squadra. Molti cross sbagliati. (Dal 74′ Adli 6: Entra bene).

Diaby 6: E’ sicuramente il calciatore più veloce e tecnico della squadra, ma va a sprazzi. Fa tremare la traversa, ma più passa il tempo, più pecca di nervosismo.

Wirtz 6: Matic gioca a uomo su di lui e lo limita. Nonostante ciò, riesce comunque a dispensare colpi di gran classe, che non permettono ai suoi di segnare.

Azmoun 6: Combatte con foga contro la difesa della Roma. Si conferma un’attaccante difficile da affrontare per tutti.

Xabi Alonso 6: La sua squadra fa un vero e proprio tiro a bersaglio, ma non fa breccia sul muro giallorosso. La Roma si abbassa molto e gioca con ordine, è mancata la qualità.

Le pagelle della Roma

Rui Patricio 6,5: Chiamato in causa più e più volte, tiene a galla la Roma con grande sicurezza. Viene salvato sulla traversa nel tiro di Diaby.

Ibanez 7: Partita di grandissima precisione del difensore. Argina la velocità di Diaby e salva il tiro a botta sicura di Frimpong.

Cristante 8: Per la terza volta consecutiva è il migliore della Roma. Comanda la difesa nella maniera migliore possibile ed è il fulcro principale del muro creato dai giallorossi.

Mancini 7: Partita di grinta e passione. Lotta come un leone contro Azmoun.

Celik 5,5: Un po’ timido. Non riparte praticamente mai e nella sua zona fa gara a Bakker su chi fa più errori. (Dal 78′ Smalling SV).

Matic 7: Chiude su tutto e tutti con sportellate e entrate intelligenti e mai troppo ruvide. Si incarica di “spaventare” Wirz e lo fa benissimo.

Bove 6: Gioca semplice e nel secondo tempo arretra insieme a tutti i suoi compagni.

Spinazzola 6: Sfortunato, si aggiunge alla lista degli infortunati della Roma. (Dal 34′ Zalewski 6,5: Ci mette grinta, foga e velocità. Vince quasi tutti i duelli con Diaby e mostra il carattere giusto per andare in finale).

Pellegrini 6: Non gioca da trequartista ma, come tutti i compagni, da difensore aggiunto. Pressa a tutto campo e disputa una partita di enorme sacrificio.

Abraham 6,5: Mostra uno spirito di squadra infinito. Fa una partita di sacrificio, come tutti, e lavora molti palloni nella propria metà campo.

Belotti 6: Combatte e si da da fare. E’ generoso. (Dal 46′ Wijnaldum 6: Si unisce alla battaglia).

Josè Mourinho 8: Nonostante i tanti infortuni, la sua Roma è storica e raggiunge una finale storica grazie a una difesa assolutamente granitica.