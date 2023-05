Europa League, Bayer Leverkusen-Roma 0-0, Mourinho: “Sono orgoglioso di questi ragazzi”

L’allenatore portoghese ha commentato in conferenza stampa l’accesso alla finale di Europa League.

Sarà Roma-Siviglia la finale di Europa League di questa stagione.

La Roma è riuscita, con una prova di grande spirito e sacrificio difensivo, a proteggere il gol di vantaggio dato da Bove nel match dell’andata ed eliminare i tedeschi del Bayer Leverkusen.

Nonostante infortuni e problemi, i giallorossi hanno strappato uno storico pass per la finale di Budapest, alla Puskas Arena, del 31 maggio.

Proprio Josè Mourinho ha commentato, in conferenza stampa, l’accesso alla finale partendo da quale mentalità è riuscito a dare a questa squadra: “Questa finale è più importante di quella dello scorso anno. Siamo in difficoltà, ma riusciamo a tirare fuori qualcosa in più rispetto ad altre squadre che soffrono appena perdono giocatori fondamentali”.

Sulla sua squadra: “I ragazzi sono straordinari, con un controllo emozionale importante. Sono orgoglioso di loro, è un onore per me poter lavorare con ragazzi del genere. Sono qui da due anni, alcuni arrivano, altri se ne vanno, ma questa è una vittoria di tutti. Anche di assistenti, analisti e preparatori”.

C’è spazio anche per alcune analisi sulla sfida contro il Bayer: “Sono convinto che ogni romanista, nonostante gli infortuni, ha pensato che questa finale potesse essere possibile. La partita di oggi è stata epica, contro un grande stadio e un grande avversario. Anche l’arbitro è stato bravissimo, senza di lui sarebbe stato una partita caotica”.

“Il Siviglia? E’ una squadra fortissima, ha una grande esperienza, ci penseremo ma ora dobbiamo pensarci al campionato”.