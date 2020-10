Europa League 2020-2021, fase a gironi: liste UEFA di Napoli, Roma e Milan

L’edizione 2020-2021 dell’Europa League scatterà il prossimo 22 ottobre con tre squadre italiane che proveranno a raggiungere la finale di Danzica in programma il 26 maggio 2021. Vediamo quindi le liste con i nomi dei giocatori inviate all’UEFA da Napoli, Roma e Milan.

Sperando nell’accesso alla fase a eliminazione diretta della Champions League di Juventus. Inter, Lazio e Atalanta, l’Europa League 2020-2021 vedrà protagoniste tre squadre della nostra Serie A che proveranno a raggiungere l’atto conclusivo del 26 maggio in programma allo Stadio Energa Gdańsk di Danzica, in Polonia. Napoli, Roma e Milan hanno infatti tutte le carte in regola per poter fare bene nella seconda competizione per club organizzata dall’UEFA. Nei giorni scorsi quindi Gattuso, Fonseca e Pioli hanno inviato a Nyon le liste coi nomi dei giocatori che rappresenteranno partenopei, giallorossi e rossoneri in Europa League. Vediamole insieme.

Europa League, liste Napoli, Roma e Milan

LISTA NAPOLI

PORTIERI: Ospina, Meret, Contini.

DIFENSORI: Ghoulam, Mario Rui, Manolas, Koulibaly, Maksimovic, Di Lorenzo, Hysaj, Rrahmani.

CENTROCAMPISTI: Elmas, Fabian Ruiz, Bakayoko, Lobotka, Demme, Zielinski.

ATTACCANTI: Lozano, Osimhen, Insigne, Mertens, Petagna, Politano.

LISTA ROMA

PORTIERI: Pau Lopez, Mirante.

DIFENSORI: Fazio, Ibanez, Juan Jesus, Karsdorp, Kumbulla, Mancini, Bruno Peres, Smalling, Santon, Spinazzola.

CENTROCAMPISTI: Cristante, Diawara, Mkhitaryan, Pellegrini, Veretout, Villar.

ATTACCANTI: Dzeko, Mayoral, Perez, Pedro.

LISTA MILAN

PORTIERI: G. Donnarumma, Tătărușanu, A. Donnarumma

DIFENSORI: Calabria, Conti, Dalot, Romagnoli, Kjær, Duarte, Theo Hernandez, Gabbia, Kalulu, Musacchio.

CENTROCAMPISTI: Bennacer, Tonali, Çalhanoglu, Kessie, Krunic, Saelemaekers, Brahim Diaz.

ATTACCANTI: Hauge, Castillejo, Ibrahimovic, Rebic, Rafael Leao, Colombo, D.Maldini.

