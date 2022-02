Esclusiva – Napoli, contratti e prestiti in scadenza 2022: Insigne-Toronto, addio Ospina, Ghoulam e Malcuit, in bilico Tuanzebe, Juan Jesus e Mertens, ok Anguissa

Secondo alcune indiscrezioni raccolte in esclusiva da Stadiosport.it, il Napoli sta lavorando sulle situazioni dei giocatori in scadenza di contratto nel 2022 e in prestito o in prestito con diritto di riscatto a fine stagione 2021-2022: sarà rivoluzione con gli addii di Ospina, Ghoulam, Malcuit e Insigne, che ha già firmato con il Toronto, mentre potrebbero rinnovare Juan Jesus e Mertens, sarà riscattato Anguissa e si proverà a trattare con il Manchester United per Tuanzebe

Ha fatto poco, perché poco doveva fare, nella sessione invernale di calciomercato, ma il Napoli è pronto ad una vera e proprio rivoluzione al termine della stagione.

Infatti, la volontà del presidente Aurelio De Laurentiis è quella di abbattere il monte ingaggi e voltare pagina dopo un ciclo durante tantissimi anni, approfittando dei tanti contratti in scadenza a giugno 2022 e dei calciatori attualmente in prestito con diritto di riscatto.

Però, facciamo prima un riepilogo.

Ecco i giocatori del Napoli con il contratto in scadenza al termine della stagione 2021-2022:

David Ospina

Juan Jesus

Faouzi Ghoulam

Kevin Malcuit

Lorenzo Insigne

Dries Mertens

Ecco i giocatori attualmente al Napoli con la formula del prestito con diritto di riscatto o in prestito secco:

Axel Tuanzebe

Axel Tuanzebe Andre Zambo Anguissa

Secondo alcune indiscrezioni raccolte in esclusiva da Stadiosport.it negli ambienti partenopei, il Napoli avrebbe deciso di non rinnovare il contratto ai vari Faouzi Ghoulam, Kevin Malcuit e anche David Ospina, quest’ultimo nonostante la titolarità.

Infatti, l’idea dei partenopei è finalmente affidare la maglia da titolare a Alex Meret, con il quale si sta trattando per il rinnovo del contratto.

Discorso diverso, invece, per Dries Mertens, visto che potrebbe salvarsi da questa egira, magari con un rinnovo annuale, visto che ha più volte dichiarato pubblicamente la volontà e la disponibilità a rimanere anche con ingaggio ridotto.

Ha qualche speranza anche Juan Jesus, protagonista di un’ottima stagione finora, ma molto dipenderà anche dalla trattativa con il Manchester United per la permanenza di Axel Tuanzebe, per il quale il Napoli avrebbe presentato un’offerta di rinnovo del prestito, ma con diritto di riscatto al termine della prossima stagione.

Ha già firmato con il Toronto, invece, il capitano Lorenzo Insigne, tra rimpianti e polemiche, mentre verrà esercitato il diritto di riscatto da 10 milioni di euro con il Fulham per Andre Zambo Anguissa, ritenuto il perfetto centrocampista dal quale ripartire.

La rivoluzione è certa, ma il Napoli è pronto a ripartire più forte di prima, come dimostra l’acquisto di Mathias Olivera dal Getafe per circa 10 milioni di euro.

